Fær á baukinn fyrir að kvarta undan verðlagi á Íslandi

„Reynsla mín af því að ferðast til Íslands var fáránleg. Allt var svo dýrt að maður gæti haldið að maður þyrfti jafnvel að borga fyrir að anda,“ sagði viðkomandi sem kvartaði sérstaklega undan því að fá bílastæðasektir og svo undan óhóflegum rukkunum frá bílaleigu sem hann átti í viðskiptum við.
„Síðan gefa þeir manni bílastæðasektir á netinu án þess að láta mann vita. Ég fékk tvær, samtals 88 evrur,” sagði maðurinn en sú upphæð jafngildir tæpum 13 þúsund krónum.
Endaði maðurinn svo færsluna á að segja að hann muni fara til Svíþjóðar og njóta þess að borða pizzu sem kostar 1.700 krónur á meðan við Íslendingar þurfum að borga yfir 3.000 krónur fyrir pizzuna.
Eins og segir í fyrirsögninni fékk maðurinn ekki mikla samúð í athugasemdum við færsluna.
„Þú hefur augljóslega ekki kynnt þér málin áður en þú ferðaðist til landsins. Það virðist líka eins og þú kunnir ekki að lesa. Öll bílastæði segja þér að borga. Og þú last heldur ekki bílaleigusamninginn þinn. Þetta er allt 100% á þér,“ sagði einn.
„Áður en maður fer í ferðalag þarf maður að skipuleggja sig fyrirfram. Hluti af því er að kynna sér málin, og ef þú gerir það sérðu að Ísland er dýrt. Þú ferð ekki til lands sem er dýrt og verður svo hissa þegar hlutirnir ERU í raun dýrir. Ég ferðaðist með aðeins 1200 Bandaríkjadali til að eyða og eyddi bara 800. Ég vann heimavinnuna mína. Fallegur staður og hverrar krónu virði,“ segir annar.