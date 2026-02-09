Yfir 300 skjálftar mælst: „Það er sennilega einhver kvika að safnast þarna saman“

„Stærsti skjálftinn hingað til mældist 3,4 að stærð kl 16:50 í gær, en Veðurstofu hafa ekki borist tilkynningar um að hann hafi fundist í byggð,“ segir í tilkynningunni.
Í Morgunblaðinu í dag er rætt við eldfjallafræðingana Ármann Höskuldsson og Þorvald Þórðarson sem sem útiloka ekki að eldgos sé yfirvofandi. Staðsetningin geri það þó að verkum að ekki sé víst að myndi sjást.
„Ef það verður í dýpinu sjáum við það aldrei en sjórinn gæti hitnað eitthvað. En ef það verður uppi á Eldeyjarhryggnum kemur það náttúrulega í gegn og við gætum séð einhverja smávegis öskumekki,“ segir Ármann við Morgunblaðið.
Hann bendir á að það gjósi við Eldey að jafnaði einu sinni til tvisvar á öld en í ár verða hundrað ár liðin frá síðasta gosi á svæðinu.
„Þessar hrinur eru að sýna okkur að þetta svæði er virkt og að það er sennilega einhver kvika að safnast þarna saman, en það er bara spurning hvort hún komist upp á yfirborðið,“ segir Þorvaldur.
Jarðskjálftahrinur við Eldey eru fremur algengar, þær eru alla jafnan vegna flekahreyfinga en aukin spenna á Reykjanesskaga umbrota þar síðan 2020 hafa einnig aukið tíðni jarðskjálftahrina á svæðinu. Síðast var hrina við Eldey 3. desember 2025.