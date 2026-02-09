Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár

Elías Georgsson, rúmlega sextugur verkfræðingur frá Reykjanesbæ, sem ákærður er fyrir brot gegn frjálsræði, líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum, í kjölfar dyraats við heimili hans í febrúar árið 2023, segir að hann og eiginkona hans hafi flúið úr húsinu í kjölfar atviksins. Þau hafi ekki búið þar í þrjú ár en haldi til í öðru bæjarfélagi.
Elías lítur á atburðinn sem hluta af ofsóknum gegn sér frá tilteknum hópi fólks, sem hafi staðið yfir í 38 ár. Meðal þess sem hafi gerst er að þrír tvítugir menn hafi skotið á hann úr rafbyssum. Ennfremur lýsti hann skemmdarverkum sem unnin hafi verið á húsi hans. Meðal annars hafi verið kastað eggjum í húsið.
Ennfremur lýsti Elías fádæma óhróðri sem hafi verið skrifaður um hann á samfélagsmiðlum. Því hafi til dæmis verið haldið fram að hann hafi dregið dreng inn í húsið, afklætt hann og nauðgað honum fyrir framan eiginkonu sína.
Í raunveruleikanum er Elías hins vegar ákærður fyrir að hafa fellt ungan dreng niður í jörðina, legið ofan á honum, dregið hann með valdi heim til sín og læst hann inni.
Frásögnum Elíasar og drengsins fyrir dómi í morgun af atvikinu bar engan veginn saman. Elías neitaði því að hafa lagt hendur á drenginn en að drengurinn hafi samþykkt að fara heim með honum og biðja eiginkonu hans afsökunar á dyraati. Drengurinn segir það alrangt.
Drengurinn segir ennfremur að hann hafi ekki þekkt til Elíasar áður en hann ákvað að gera dyraat hjá honum. Ef það er satt þá fellur það illa að þeirri ályktun að framferði drengsins hafi verið hluti af einelti gegn Elíasi.
Er DV greindi frá þessum atvikum í byrjun mars árið 2023 hafði íbúi í Reykjanesbæ samband og lýsti langvarandi einelti sem Elías og fjölskylda hans hefðu mátt þola í bæjarfélaginu áratugum saman. „Hlutirnir eru ekki svartir og hvítir. Ég þekki þennan mann ekkert nema það að ég veit bara að við stríddum honum allir, ég og vinir mínir. Það er önnur hlið á þessu. Þetta er eineltismál líka. Börnin hans voru líka lögð í einelti,“ sagði nágranninn fyrrverandi. Sjá nánar hér.