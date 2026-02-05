fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 16:52

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Friðgeir Sveinsson var þann 2. febrúar, í Héraðsdómi Reykjavíkur, sakfelldur fyrir hatursorðræðu í garð Samtakanna 78.

Ákært var vegna nokkurra ummæla Friðgeirs á Facebook árið 2023. Fyrstu ummælin féllu 18. júlí það ár og tilefnið var frétt á mannlíf.is þess efnis að trans kona væri sökuð um kynferðislegt áreiti gegn börnum og þroskaskertum. Ummælin voru eftirfarandi:

„Ég ætla bara að segja það upphátt!! Þetta er fyrrverandi fræðslustjóri Samtakanna78.. Og þetta er “KARLMAÐUR” Samtökin78 eru í mínum huga ekkert annað í dag en hagsmunasamtök barnaníðinga og annara perverta sem eru að leita að auðveldum fórnarlömbum.. Og svo má ég alls ekki ræða það af því að þá er ég víst “Trans-fóbískur”… Ég er ekkert hræddur við kynferðislega brenglað fólk.. Og ég vill ekki sjá þessa perverta í umgengni við börn.. Og alls ekki að þetta brenglaðra fólk stundi einhverskonar “Kynfræðslu” í skólum.. Þar sem börn þurfa, og verða að sitja undir þessum perverta áróðri er ekki í lagi.. Í raun alger skandall að umburðarlindi með geðsjúkdómum leiði til þess að kynferðislega stórbrengluðu fólki sé bókstaflega hleypt að börnum… Væntanlega til að skoða hvað er í boði…Finna hentug fórnarlömb.. þetta er sturlun.. Alger sturlun… Og Nei, ég mun ekki biðjast afsökunar á því að benda á hið augljósa.“

Þann 26. ágúst 2023 skrifaði Friðgeir ummæli á Facebook við frétt á frettin.is um að transmeðferðir á börnum hefðu verið bannaðar í Danmörku:

„Og það þarf líka að fara stoppa þetta hérlendis.. Samtökin 78 hafa að mínu mati verið stórhættuleg börnum síðan að Trans Geðsjúklingarnir tóku þau yfir. Samtökin 78 hafa sett ofuráherslu á að ná til barna… Og ég endurtek her með þá skoðun mína að hegðun og áherslur Samtakanna 78 er að mínu mati ekkert annað en hegðun barnaníðinga á veiðum.“

Þann 9. september skrifaði Friðgeir þetta á Facebook:

„Það er blákalt mat mitt að hegðun samtakanna 78 er ekkert annað en barnanýð. Þetta er að mínu mati bæði geðveikt og kynferðislega brenglað fólk sem hefur með orgi, ofsóknum og yfirgangi hrætt þetta auma lið hjá Reykjavíkurborg og Menntastofnun til að gefa eftir.. Það eru pervertar að fara inní kennslustofur að innræta börn á mótunaraldri með lygum og pervertisma… Væntanlega til að geta byrjað að misnota þessi börn sem fyrst.. Má segja að þessi kynferðislega brengluðu geðsjúklingar séu að undirbúa veisluborð framtíðarinnar… Það eru bara til tvö kyn.. Restin er alger geðveiki og þessi geðveiki er komin markvisst inní grunnskóla ungra barna.. Það á að kalla hlutina réttum nöfnum!!“

Daginn eftir skrifaði hann:

„Sem betur fer eru einstaklingar að þora að standa í lappirnar gegn þessari geðsturluðu þróun sem Trans Activistar eru að troða uppá börn. – Ég ítreka hér þá skoðun mína að Samtökin 78 séu ekkert annað en Hagsmunafélög Barnaníðinga á veiðum.. Og það á að halda slíku fólki frá börnum.. Það á ekki að hleypa pervertum í greddukasti inní kennslustofur að skoða börn til að innræta með geðveiki..“

Sagðist gagnrýna samtök en ekki ráðast gegn einstaklingum

Samtökin 78 kærðu Friðgeir til lögreglu fyrir hatursorðræðu, nánar tiltekið brot á 233. gr. a almennra hegningarlaga, sem hljóðar svo:

„Hver sem opinberlega hæðist að, rógber, smánar eða ógnar manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum, vegna [þjóðernisuppruna eða þjóðlegs uppruna],  litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, [fötlunar, kyneinkenna], kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiðir slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.“

Friðgeir neitaði, hvort veggja í yfirheyrslu hjá lögreglu og fyrir dómi, að hann hafi með ummælunum gerst sekur um hatursorðræðu. Sagði hann ummæli sín vera innlegg í þjóðfélagsumræðu og þau væru gagnrýni á umrædd samtök en ekki árás á einstaklinga. Hann sagðist í lögregluyfirheyrslu hafa lýst þeirri persónulegu skoðun sinni að Samtökin 78 væru hagsmunasamtök barnaníðinga og hefði hann engu að bæta við umræddar færslur. Sagðist hann það vera ótrúlegt að árið 2025 sæti hann í skýrslutöku hjá lögreglu vegna skoðana sinna.

Friðgeir lagði fram greinargerð undir meðferð málsins fyrir dómi. Þar neitaði hann því að hafa viðhaft hatursorðræðu og hafnaði því að ummælin feli í sér ógnun, háð, rógburð og smánun í garð ótiltekins hóps manna vegna kynhneigðar og kynvitundar. Hafi markmið hans með skrifunum verið að fá yfirvöld og aðra sem bera ábyrgð á mannaráðningum að gæta varúðar gagnvart því hverjum sé veittur aðgangur að börnum og öðrum sem standa öllum fæti vegna vanþroska. Ennfremur hafi ummælin verið sett fram í samhengi þjóðfélagsumræðu um viðkvæmt málefni sem skiptar skoðanir séu um.

„Meiðandi“ og „fordómafull“ ummæli

Það var mat dómara að öll ummæli Friðgeirs sem ákært var fyrir væru brot gegn áðurnefndri lagagrein um hatursorðræðu. Segir meðal annars í texta dómsins: „Fólu orð hans um að Samtökin ´78 væru ekki annað í dag en hagsmunasamtök barnaníðinga og annara perverta sem eru að leita að auðveldum fórnarlömbum að mati dómsins í sér rógburð og smánun í garð þess hóps sem orð hans beindust að, vegna kynhneigðar og kynvitundar þeirra sem hópnum tilheyra. Féllu þau því að mati dómsins innan verknaðarlýsingar 233. gr. a og voru birt opinberlega af ásetningi. Voru ummælin í senn alvarleg, gróflega meiðandi og fordómafull og fór ákærði með þeim út fyrir mörk þess tjáningarfrelsis sem verndað er af stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu.“

Ummæli Friðgeirs um trans fólk voru einnig talin brjóta gegn þessari lagagrein, sem og önnur ummæli hans um Samtökin 78.

Niðurstaðan sú að Friðgeir var sakfelldur fyrir hatursorðræðu og dæmdur til greiðslu 200 þúsund króna sektar í ríkissjóð. Einnig þarf hann að greiða verjanda sínum, Arnari Þór Jónssyni, 1,1 milljón í málsvarnarlaun.

Dóminn má lesa hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hnakkrifist í Kópavogi – Meirihlutinn vill ekki afhenda gögn og óttast frekari leka í fjölmiðla
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup

Mest lesið

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Niðurskurðarhnífurinn áfram á lofti hjá Sýn – Big Ben kippt af dagskrá skömmu eftir að verðið á öllu var hækkað

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Dagsetningin á endurkomu Böðvars í Kaplakrika – „Á einu máli um að ég myndi fá rautt“
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Guardiola verulega ósáttur og segir fyrirkomulagið óréttlátt
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Margrét Marteins komin í nýtt starf

Margrét Marteins komin í nýtt starf
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram

Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Í gær
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Í gær
Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Í gær

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Í gær

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Í gær
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Í gær
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Í gær

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Fréttir
Í gær
Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra
Fréttir
Í gær
Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk
Fréttir
Í gær
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Í gær

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Í gær

Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur

Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Í gær
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Í gær

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu

Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Í gær
Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum
Fréttir
Í gær
Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Í gær

Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“

Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Í gær

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Í gær
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar