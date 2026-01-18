Áfall fyrir foreldra: Ungbarnaleikskólinn Ársól hættir starfsemi í sumar

Reykjavíkurborg hefur ákveðið að segja upp leigusamningi við ungbarnaleikskólann Ársól. Þetta upplýsir Áslaug Björnsdóttir, foreldri barns á leikskólanum, í samtali við DV.
Leikskólinn hefur verið rekinn inni í Húsaskóla síðastliðna mánuði vegna skemmda á leiguhúsnæði sem skólinn leigði af Reykjavíkurborg.
Hefur leikskólinn veirð rekinn í 18 ár og ávallt verið í leiguhúsnæði á vegum borgarinnar. „Borgin segir það ekki vera í sínum verkahring að útvega húsnæði og því mun leikskólinn loka 30. júni. Miðað við hve illa hefur gengið að innrita börn síðastliðin ár þá horfa foreldrar á að vera án vistunar í 2-3 mánuði,“ segir Áslaug, en hún sendi DV bréf sem foreldrum barst frá rekstraðilum skólans.
Segir hún að þetta valdi miklu veseni hjá foreldrum en leikskólinn sé afar vinsæll. Rekstaraðilar Ársólar eru Skólar ehf. en bréfið sem starfsmenn og foreldrar fengu frá Skólum ehf. er eftirfarandi:
DV sendi fyrirspurn um málið til Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Í svari Hjördísar Rutar Sigurjónsdóttur, upplýsingafulltrúa, segir að ekkert húsnæði sem henti leikskólastarfi sé í boði. Borgin lýsir sig samt reiðubúna til að aðstoða leikskólann og ekki sé fullreynt með áframhaldandi starfsemi hans. Skriflegt svar upplýsingafulltrúans er eftirfarandi:
„Reykjavíkurborg þarf að gæta jafnræðis ef og þegar húsnæði í eigu borgarinnar er laust til útleigu. Þegar borgin hefur yfir slíku húsnæði að ráða er það auglýst á vefsíðu borgarinnar og öllum opið að sækja um.
Því miður er sem stendur ekkert húsnæði sem hæft er fyrir leikskólastarf í boði og ekki hefur tíðkast að borgin kaupi húsnæði fyrir einkaaðila í þeim tilgangi að leigja út undir þeirra starfsemi. Þegar flytja varð starfsemi leikskólans Ársólar úr húsnæðinu við Völundarhús vegna ástands hússins fékk leikskólinn inni í Húsaskóla til bráðabirgða. Þar höfðu áður verið tveir leikskólar á vegum borgarinnar með sína starfsemi á meðan viðgerðir stóðu yfir á þeirra húsnæði.
Aðstöðunni í Húsaskóla er ekki ætlað að vera langtímalausn fyrir leikskólastarf heldur að gefa rými til endurnýjunar leikskólahúsnæðis í Grafarvogi og nágrenni þar sem viðhalds og endurnýjunar er þörf. Borgin þarf á aðstöðunni að halda til að geta haldið áfram endurbótum á eigin leikskólahúsnæði.
Ársól er góður leikskóli og það er von skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar að Skólar ehf. finni hentugt húsnæði fyrir starfsemi leikskólans í Reykjavík. Að sjálfsögðu er verið að skoða hvort borgin geti aðstoðað á einhvern hátt. Það er ekki fullreynt. Ef svo illa vill til að ekki finnist lausn mun skóla- og frístundasvið skoða allar leiðir til að koma til móts við foreldra og börn.“