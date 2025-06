Hjördís tók smálán til að ná endum saman og er föst í fátæktargildru – „Að glíma við mikla fátækt í kjölfarið og sé ég eftir því í dag“

Hjördís María Karlsdóttir kvikmyndagerðarmaður segist föst í fátæktargildrunni og enga leið úr henni. Hún sé ekki sú eina því rúm 60 þúsund heimili séu í sama pakka og hún.

Í grein sinni segir Hjördís fátækt vaxandi vandamál á Íslandi og bilið lengist á milli þeirra ríku og þeirra sem fátækir eru.

segir Hjördís sem segist hluti af þessum hópi.

Smálánin sem Hjördís tók til að ná endum saman ollu því að hún er nú föst í skuldafangelsi.

„Smálán er skyndilán sem auðvelt er að taka þegar fjármagnið er lítið, þetta lán er of auðvelt að fá, þú sækir um, bíður eftir staðfestingu frá lánshæfnisstofnun og færð það inn á bankann þinn stuttu síðar, þetta verður svo að vana þegar líður á, þú hugsar: „Hey, það er kominn 20. og mig vantar smá aur, best að taka lán, ég borga það seinna…” Og hvað gerist að lokum? Þú tekur of mörg lán og endar á því að ná ekki að borga eitt þeirra, það fer í innheimtuferli og það veldur keðjuverkun og áður en þú nærð að átta þig á skalanum á vandamálinu ertu kominn í skuldafangelsi og þá ertu kominn í rosalega fátækt næstu árin eða jafnvel áratugi.“