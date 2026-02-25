fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Segir eigendur vinsællar náttúruperlu skorta metnað og sakar þá um peningaplokk

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 10:00

Mynd: Facebook

Kerið, gíghóll í Grímsnesi, er vinsæll áfangastaður meðal ferðamanna landsins rómaður fyrir náttúrufegurð sína og jarðfræðilega sögu. Áður var aðgangur að náttúruperlunni enginn, en eftir að það komst í eigu einkaaðila varð breyting á. Kerfélagið, sem var í jafnri eigu Óskars Magnússonar, Ásgeirs Bolla Kristinssonar, Sigurðar Gísla Pálmasonar og Jóns Pálmasonar, átti Kerið í 23 ár og vann að uppbyggingu á svæðinu. Árið 2023 var allt hlutafé Kerfélagsins og þar með Kerið sjálft selt til Arctic Adventures.

Í tilkynningu um söluna var haft eftir Ásgeiri Baldurssyni, forstjóra Arctic Adventures: „Kerið er með merkilegustu náttúruperlum landsins. Við teljum að góðir möguleikar séu til staðar til frekari uppbyggingar við svæðið og jafnframt áframhaldandi náttúruverndar. Kerið er í alfaraleið og aðgengilegt til lengri eða skemmri skoðunarferða. Við fögnum því að hafa náð samningum um þessi kaup og hyggjumst vanda þar til uppbyggingar. Arctic Adventures á allt undir þegar kemur að náttúruvernd og því skiptir góð umgengni um náttúruna okkur gríðarlega miklu máli.“

Eitthvað skortir þó upp á uppbygginguna að mati Börks Hrólfssonar rútubílstjóra og stjórnanda Facebook-hópsins Ferðaþjónusta á Íslandi allt sem er tengt ferðaþjónustu. Í færslu í gær skrifar Börkur:

„Enginn metnaður ! Bara fá peninga frá fólki ! Ekki flaggað. Mig minnir að það sé skylda að flagga, sé flaggstöng.

Og salernin yfirfull og lokuð. En engin tilkynning nema smá miði, sem fáir taka eftir á rukkunarkofanum. Og fólk búið að slaka á bremsunum.  Og veitinga vagninum lokað kl. 16:30 !Er ekki Arctic adventurs orðnir eigendur að þessu?

Mynd: Facebook
Mynd: Facebook

„Greinilega mikill metnaður um skýra upplýsingagjöf…“, segir einn í athugasemd og á þar við miðann um að salernin séu lokuð. Miða sem er eingöngu á ensku og því gerir eigandinn ekki ráð fyrir að Íslendingar hafi áhuga á að skoða náttúruperluna.

700 krónur kostar að skoða Kerið. Á myndunum sést að allavega einn starfsmaður er við vinnu í greiðsluskúrnum. Þegar spurt er fyrir hvað 700 kr. eru svarar Börkur: „Aðgang að svæðinu og wc.“

Mynd: Facebook

Hvað varðar notkun íslenska fánans þá ber almenningi engin skylda til að flagga honum. Í forsetaúrskurði frá 1991 nr. 5 23. janúar kemur fram að draga skuli fána á stöng á húsum opinberra stofnana eftirgreinda daga:

  • Fæðingardag forseta Íslands (11. október)
  • Nýársdag
  • Föstudaginn langa
  • Páskadag
  • Sumardaginn fyrsta
  • 1. maí
  • Hvítasunnudag
  • Sjómannadaginn
  • 17. júní
  • 1. desember
  • Jóladag
  • 16. nóvember, fæðingardag Jónasar Hallgrímssonar.

Alla ofangreinda daga skal draga fána að hún, nema föstudaginn langa, þá í hálfa stöng. Fáninn má vera uppi frá sjö að morgni til sólarlags, en aldrei lengur en til miðnættis.

Æskilegt er að almenningur dragi fána á stöng á fánadögum, þá daga sem ríkisfáninn er hafður uppi á opinberum byggingum. Fánann má nota við öll hátíðleg tækifæri, jafnt þau sem tengjast einkalífi sem önnur eða á sorgarstundum, þá dreginn í hálfa stöng.

Reglur um notkun fánans má finna hér.

 

