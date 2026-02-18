Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn

Trine Lise Sundnes, þingkona norska Verkamannaflokksins og leiðtogi norsku Evrópuhreyfingarinnar, vill að Noregur gangi í Evrópusambandið sem fyrst. Núna sé gluggi til að ná góðum samningi en eftir fimm ár verði það of seint. Noregur sé í hættu á vera skilinn eftir ef Ísland fari inn.
Forysta Verkamannaflokksins, sem situr í ríkisstjórn, hefur verið varkár í Evrópusambandsumræðunni sem verður þó sífellt háværari í ljósi stöðunnar í alþjóðastjórnmálunum. Það er ógninni frá Rússum í austri og Bandaríkjamönnum í vestri. Víða er ákall um að Evrópuþjóðir standi þéttar saman til að standa þessar ógnir af sér.
Eins og segir í frétt iNyheter um málið þá vill Sundnes Noreg inn í Evrópusambandið sem allra fyrst.
„Það er gluggi núna. Ég held að það verði miklu erfiðara að fá ná góðum samningum eftir fimm ár,“ segir Sundnes. „Evrópusambandið þarf á okkur að halda.“
Segir Sundnes að Noregur sé í góðri samningsstöðu akkúrat núna þar sem Evrópusambandið sé undir þrýstingi vegna alþjóðlegs óstöðugleika.
„Besti glugginn til að semja er ávallt þegar samningsaðilinn þarf eitthvað, eins og Evrópusambandið gerir núna. Hvað þarf ESB í dag? Jú, það þarf samstöðu og styrk,“ segir Sundnes.
Annað sem setur strik í reikningin er hreyfingin á Evrópumálunum á Íslandi. Ef Ísland og hugsanlega fleiri Evrópuríki ganga inn í Evrópusambandið á næstunni, gæti Noregur endað sem eina landið sem aðeins er með EES samning.
„Spurningin er hvort við ætlum að standa á hliðarlínunni og taka afleiðingunum eftir á eða hvort að við viljum hafa raunveruleg áhrif á þær ákvarðanir sem móta daglegt líf fólks í Noregi,“ segir Sundnes við blaðið FriFagvegelse.
Þó að forysta Verkamannaflokksins sé varkár þá er hreyfing í átt il Evrópu að eiga sér stað innan hans. Meðal annars ályktaði Oslódeild flokksins, sem Sundnes tilheyrir, í fyrra að hagsmunum Noregs væri best borgið innan Evrópusambandsins.
Enn annað sem gæti komið hreyfingu á Evrópumálin í Noregi er leiðtogakjörið í Íhaldsflokknum. En Ine Eriksen Söreide var þar kjörin formaður og hún er mun jákvæðari í garð Evrópusambandsins en forverar hennar.
„Við getum ekki borið Evrópuumræðuna ein. Við verðum að vera flokkur sem tekur þátt í umræðu um hagsmuni Noregs og framtíð Noregs með stolti og sjálfsöryggi, ekki vera flokkurinn sem bíður eftir að aðrir taki forystuna,“ sagði Söreide í ræðu á flokksþingi Íhaldsflokksins. „Svarið er meiri samvinna, með Evrópu og löndum sem deila okkar gildum. Ekki að standa ein.“
Söreide er alls ekki ein um þessa skoðun. Til að mynda hafa borgarstjórnir sem Íhaldsmenn leiða í Björgvin og Stafangri hafa ályktað að hagsmunum Noregs sé best borgið innan Evrópusambandsins.