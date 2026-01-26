fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 26. janúar 2026 13:00

Í gærkvöldi sýndi RÚV síðasta þáttinn af fjórum í þáttaröðinni Hljóðriti í hálfa öld. Um er að er heimildarþætti um sögu hljóðversins Hljóðrita í Hafnarfirði sem var stofnað árið 1975 og þar tóku margir af helstu tónlistarmönnum þjóðarinnar upp plötur sem fyrir löngu eru orðnar sígildar. Einn af þeim er Bubbi Morthens en hann gerir athugasemd við það að í þáttunum hafi ekkert verið minnst á að hljómsveitin Utangarðsmenn, sem hann fór fyrir, hafi tekið upp plötur sínar í Hljóðrita og að hann sjálfur og önnur hljómsveit sem hann var í, Egó, hafi tekið upp plötur þar.

Í kynningu á vef RÚV um þættina segir að Hljóðriti hafi orðið:

„Fljótt að einu áhrifamesta upptökuveri Íslands. Í hálfa öld hefur Hljóðriti verið vettvangur fyrir breiða flóru tónlistarmanna, en nýjum tímum fylgja nýjar áskoranir.“

Bubbi skrifar á Facebook:

„Veit ekki hvort það er vitað Utangarðsmenn tóku allt sitt í Hljóðrita. Tvær Egó plötur voru teknar upp þar og tvær sóló plötur.“

Undir færslunni taka við nokkuð líflegar umræður. Bubbi er spurður hvort hann hafi ekki getað sagt einhverjar góðar sögur frá upptökunum en hann játar því:

„Jú, en enginn talaði við mig.“

Virðist því sem að aðstandendur þáttanna hafi ekki gert neina tilraun til að ræða við Bubba í tengslum við gerð þáttanna, miðað við hans orð.

Skrifa söguna

Í umræðunum er þessi saga Bubba og hljómsveitanna í Hljóðrita skýrð betur.

Fram kemur að sólóplötur hans Plágan og Ný spor voru tekin upp í Hljóðrita. Einnig hin þekktu lög Augun mín af plötunni Frelsi til sölu og Stúlkan sem starir á hafið af plötu Bubba Sögur af landi, auk hluta af plötu hans Nóttin langa. Bubbi bætir við í athugasemd að hann hafi gleymt því að hljómsveitin Das Kapital, sem hann var í, hafi einnig tekið upp í Hljóðrita. Hann bætir við:

„Ég held að svona skrifi maður ekki söguna.“

Bubbi er í einni athugasemd bent á að í þætti tvö eða þrjú hafi verið minnst á að Utangarðsmenn hafi tekið upp í Hljóðrita.

Bubbi svarar því með hláturtjákni og viðkomandi segir að þetta hafi verið frekar snubbótt í þættinum. Bubbi svarar að bragði:

„Þetta er einskonar þáttur um Kidda Hjálma og þá sem Kiddi hefur unnið með sýndist mér í kvöld sem er bara flott hann hefur gert flotta hluti.“

Á Bubbi þar við Guðmund Kristin Jónsson gítarleikara og upptökustjóra sem var meðal meðlima í hinni þekktu hljómsveit Hjálmar, sem sendi einkum frá sér tónlist sem innblásin var af tónlistarafbrigðinu reggí.

Í athugasemdum er tekið undir með Bubba að undarlegt sé að lítið hafi verið minnst í þáttaröðinni á þátt hans og áðurnefndra hljómsveita í sögu Hljóðrita:

„Já hjó eftir þessu og fannst þetta dálítið skrýtið, sérstaklega miðað við hversu stórar þessar fyrstu Ego-plötur voru í poppsögunni. Svo var náttúrulega (að mínu mati) þín besta rokkplata tekin þar upp, Lille Marlene með Das Kapital. En þar fyrir utan fannst mér þessir þættir virkilega skemmtilegir og fróðlegir.“

 

 

 

