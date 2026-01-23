fbpx
Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 23. janúar 2026 13:00

Mynd/Getty

Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi formaður Samtaka íþróttafréttamanna, segist hafa verið ansi hugsi þegar hann horfði á leik Íslands og Póllands á Evrópumótinu í handbolta á dögunum.

Tómas Þór vakti athygli á þessu í ræðu á Alþingi á þriðjudag þar sem hann setti stórt spurningarmerki við magn auglýsinga í kringum útsendingar frá leikjum liðsins.

Tómas hóf ræðu sína á að senda hugheilar kveðjur til strákanna okkar og sagði að allir vissu að þeir væru að gera sitt besta.

„En það er ein stofnun hér á landi sem er svo sannarlega að gera enn betur því að það er það sem hún kann og það er auglýsingadeild RÚV. Ég varð ansi hugsi yfir útsendingu ríkissjónvarpsins frá síðasta leik, þar sem okkar menn fóru létt með Pólverja, þar sem auglýsingadeildin var svo sannarlega búin að smyrja vel inn á ríkisbáknið uppi í Efstaleiti,” sagði Tómas meðal annars.

„Ég vil bara sjá minn Ólaf Stefánsson“

„Það skipti engu máli hvað var að gerast. Það voru langir pakkar fyrir leik, í hálfleik og eftir leik, meira að segja beint eftir leik þannig að enginn sem var að horfa á leikinn fékk að njóta góðs af því að sjá strákana okkar fagna þessum merka sigri. Steininn tók nú eiginlega úr í hálfleik — þó að ég ætli ekki að vera einhver gamall kall að öskra á ský — því að auglýsingadeildin þurfti svo mikið að koma fleiri auglýsingum að og afla meiri tekna fyrir ríkissjónvarpið að okkur var öllum sagt að fara inn á miðil Meta til að sjá frekari umfjöllun. Ég vil bara sjá minn Ólaf Stefánsson í ríkissjónvarpinu sem ég borga fyrir. Ég vil ekki fara inn á miðil Meta til að gera það,” sagði Tómas.

DV skoðaði lauslega útsendingu RÚV frá leik Íslands og Ungverjalands á þriðjudag og leiddi sú athugun í ljós að sjö mínútur voru lagðar undir umfjöllun um fyrri hálfleikinn á meðan átta mínútur voru lagðar undir auglýsingar. Samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið má hlutfall viðskiptaboða innan hverrar klukkustundar í myndmiðlun ekki fara í yfir átta mínútur.

Kallar eftir endurskoðun

Tómas spurði spurði hvort RÚV væri ekki endanlega farið ansi langt út fyrir sitt valdsvið.

„Ég þarf ekki að spyrja, ég skal bara segja ykkur að það er alveg morgunljóst að við erum komin á þann stað. Og hverjar eru pælingar ríkisstjórnarinnar í þessum efnum? Jú, það á að sjálfsögðu ekki að taka ríkissjónvarpið, eða Ríkisútvarpið eins og það heitir, af auglýsingamarkaði heldur á að gera ríkisbáknið í Efstaleiti að hraðbanka fyrir hina fjölmiðlana í landinu,” sagði Tómas sem vandaði ríkisstjórninni ekki kveðjurnar.

„Ég held að við ættum miklu frekar, í ljósi þess sem við erum að sjá núna — af því að það á að fara að henda auglýsingatekjum frá RÚV yfir á hina miðlana til að gera þá enn þá háðari RÚV og styrkja stöðu RÚV enn frekar. Auðvitað viljum við hafa ríkissjónvarpið og Ríkisútvarpið sterkt en það getur ekki staðið undir frjálsri fjölmiðlun,“ sagði Tómas sem kallaði eftir endurskoðun á þessum málum.

„Við þurfum að endurskoða þetta almennilega og taka í alvörunni stórar ákvarðanir hér um að koma þessu af auglýsingamarkaði til að styrkja í alvöru og fyrir alvöru íslenska fjölmiðla í þessu landi. Og að því sögðu: Áfram Ísland.“

„Þessu óeðlilega ástandi þarf að linna“

Fjallað var um ræðu Tómasar í leiðara Morgunblaðsins í dag þar sem tekið var undir gagnrýni hans.

„Ríkisútvarpið gengur jafnan mjög langt í auglýsingasölu þegar stórmót í íþróttum eru annars vegar eða aðrir stórir viðburðir, svo sem Eurovision þegar stjórnendur Rúv. samþykkja að taka þátt í þeirri keppni í stað þess að gerast alþjóðlegir aktívistar. Og það er ekki aðeins að þessi framganga Rúv. trufli áhorfendur, sem eru skyldugir til að greiða fyrir Ríkisútvarpið, heldur þurrkar hún upp auglýsingamarkaðinn og skaðar þar með einkarekna miðla enn meira en á öðrum tímum. Auðvitað á Rúv. ekki að vera á auglýsingamarkaði, ekki frekar en ríkisreknir miðlar í öðrum löndum. Þessu óeðlilega ástandi þarf að linna.“

