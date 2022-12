Kremlverjar staðnir að lygi – Varð að hraða sér í fremstu víglínu í kjölfarið

Óhætt er að segja að ráðamenn í Kreml hafi verið staðnir að vandræðalegri lygi fyrir jól. Þann 18. desember tilkynnti rússneska varnarmálaráðuneytið að Sergei Shoigu, varnarmálaráðherra, hefði heimsótt rússneska hermenn í fremstu víglínu í Úkraínu.

En þetta var ekki rétt að því er segir í umfjöllun bandarísku hugveitunnar Institute for the Study of War sem fylgist náið með gangi stríðsins.

Segir hugveitan að Shoigu hafi verið á rússneskum yfirráðasvæðum á milli Krím og Kherson þegar hann átti að hafa verið í fremstu víglínu.

Þegar þetta komst upp rigndi gagnrýni yfir Shoigu á samfélagsmiðlum og sögðu margir þetta vera dæmi um að hann sé ekki stríðsleiðtogi sem tekur þátt í stríðinu.

Það bætti svo enn meira í gagnrýnina í garð Shoigu þegar Volodymyr Zelenskyy, forseti Úkraínu, heimsótti úkraínska hermenn í bænum Bakhmut í austurhluta Úkraínu en þar hafa grimmdarlegir bardagar staðið yfir vikum saman.

Allt þetta varð til þess að Shoigu var sendur af stað á nýjan leik þann 22. desember og að þessu sinni fór hann til hermanna í fremstu víglínu. Að vísu var frásögn rússneska varnarmálaráðuneytisins þá að þetta hafi verið í annað sinn á viku sem hann heimsótti fremstu víglínu.

Institute for the Study of War segir þetta sýna að Rússar verði stöðugt að bregðast við gagnrýni í stað þess að geta tekið frumkvæðið.