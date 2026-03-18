Miðvikudagur 18.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Þolandi nýnasistanjósnara fær afsökunarbeiðni og bætur

Miðvikudaginn 18. mars 2026 19:30

Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ein af leyniþjónustustofnunum Bretlands, nánar til tekið MI5 sem sér um njósnir og að gæta að öryggi innan Bretlands, hefur beðið konu sem var beitt kúgunum og ofbeldi af útsendara stofnunarinnar afsökunar og samþykkt að greiða henni bætur.

Málið er ekki alveg nýtt af nálinni en BBC afhjúpaði framgöngu mannsins fyrir fjórum árum. Hann er ekki breskur en hann nýtti sér stöðu sína sem leynilegur útsendari til að beita konuna sem þá var kærasta hans ofbeldi en hann réðst meðal annars á hana með sveðju og náðist sú árás á myndband. Í ljós kom að maðurinn aðhyllist sams konar skoðanir og títt er um nýnasista og er haldinn djúpstæðu hatri á ýmsum þjóðfélagshópum, ekki síst konum. Hann beitti konuna, sem er bresk, margvíslegu ofbeldi á meðan sambandi þeirra stóð, þar á meðal kynferðislegu.

Maðurinn stjórnaði konunni með harðri hendi og beitti hana kúgunum. Hún segir að fyrst þegar þau kynntust hafi hann verið heillandi og komið vel fram en framkoman hafi síðan breyst til hins verra þegar þau hófu sambúð.

Maðurinn var ekki formlega starfsmaður MI5 en var uppljóstrari og þáði fyrir það greiðslur og var einnig sendur inn í öfgahópa til að njósna um þá fyrir stofnunina einkum í þeim tilgangi að fylgjast með hvort hryðjuverk væru í undirbúningi. Maðurinn var hins vegar sjálfur ofbeldishneigður og sagði við konuna að hann hefði mikinn áhuga á að fremja ofbeldisverk. Sagði hann konunni að hún gæti aldrei talað um ofbeldið sem hann var að beita hana vegna stöðu hans gagnvart MI5 og að stofnunin myndi koma í veg fyrir allt slíkt.

Hafði konan á endanum samband við lögreglu sem handtók manninn en málið var fellt niður og maðurinn sneri aftur á heimilið og hélt áfram að beita konuna ofbeldi.

Trúverðug

Maðurinn flutti á endanum frá Bretlandi og hélt áfram njósnastörfum en konan höfðaði mál á hendur MI5.

Stofnunin reyndi að kasta rýrð á trúverðugleika hennar en það bar ekki árangur og stofnunin bauð konunni loks bætur og Ken McCallum forstjóri MI5 hefur beðið hana afsökunar. Hann segir stofnunina hafa gert mistök og skráning hennar á gögnum málsins hafi verið ábótavant. Í þessu felst þó ekki að stofnunin viðurkenni að hafa brotið lög.

Þegar BBC sagði fyrst frá málinu 2021 hafði McCallum samband við þáverandi forstjóra BBC Tim Davie og sagði fréttaflutninginn rangan en nú hefur hann viðurkennt að svo var ekki.

Konan segist þakklát fyrir bæturnar en þær bæti ekki upp fyrir það sem maðurinn gerði henni og segir hún MI5 halda enn verndarhendi yfir honum.

Stofnunin er til rannsóknar vegna gruns um að hafa veitt falskar upplýsingar í málinu fyrir þremur dómstólum. Fullyrti stofnunin þar að vegna nauðsynlegrar leyndar neitaði hún hvorki né staðfesti hverjir væru uppljóstrarar fyrir hana. Stofnunin staðfesti hins vegar við fréttamann BBC að umræddur maður væri á hennar vegum og þrýsti mjög á fréttamanninn að hætta að fjalla um málið. Neitaði stofnunin að hafa gert það en dró það til baka þegar fréttamaðurinn gat framvísað upptöku, af símtali við starfsmann MI5, sem sannaði mál hans.

Búist er við að rannsókninni á starfsháttum MI5 í málinu ljúki á næstu vikum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Móðir hennar tilbað skrattann og framdi ólýsanlega hrottalegt morð – Nú deilir hún sögu sinni
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Telur að drápið í gær gæti aukið óstöðugleika í Íran og gert átökin hættulegri
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Hefur búið í bakpoka í 5 ár – Hefur ferðast til 32 landa og deilir ódýrum ferðaráðum
Pressan
Í gær
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum

Mest lesið

Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Þess vegna er Albert ekki valinn – „Það var nóg fyrir mig að tala við hann í tvær mínútur“
Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök

Nýlegt

Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Arne Slot mjög ósammála fullyrðingum Carragher
Svona er hópur U-19 ára landsliðsins – Sex spila erlendis
Telja að Landsréttur hafi átt að meta það hvort 13 stúlka hefði þroska til að samþykkja kynlíf með 21 árs manni
Starmer fær hjálp úr óvæntri átt – Segir Trump barnalegan
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Pressan
Í gær
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife
Pressan
Í gær

Netanyahu reynir að sanna að hann sé hvorki dauður né gervigreind – Netverjar eru ekki sannfærðir

Pressan
Í gær
Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“
Pressan
Í gær
Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Í gær

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“

Pressan
Í gær

18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi

Pressan
Í gær
Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum
Pressan
Í gær

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“

Pressan
Í gær
Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku
Pressan
Í gær
Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir

Pressan
Fyrir 2 dögum

Götulistamaðurinn Banksy afhjúpaður – Þetta er maðurinn

Pressan
Fyrir 2 dögum
Tucker Carlson segir að dómsmálaráðuneytið sé að rannsaka hann vegna meintra tengsla við Íran – „Ég má tala við hvern sem er“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim

Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin

Pressan
Fyrir 3 dögum

Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út

Pressan
Fyrir 3 dögum
Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?

Pressan
Fyrir 3 dögum
Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum

Pressan
Fyrir 3 dögum

Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur

Pressan
Fyrir 3 dögum
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda