Þolandi nýnasistanjósnara fær afsökunarbeiðni og bætur

Ein af leyniþjónustustofnunum Bretlands, nánar til tekið MI5 sem sér um njósnir og að gæta að öryggi innan Bretlands, hefur beðið konu sem var beitt kúgunum og ofbeldi af útsendara stofnunarinnar afsökunar og samþykkt að greiða henni bætur.
Málið er ekki alveg nýtt af nálinni en BBC afhjúpaði framgöngu mannsins fyrir fjórum árum. Hann er ekki breskur en hann nýtti sér stöðu sína sem leynilegur útsendari til að beita konuna sem þá var kærasta hans ofbeldi en hann réðst meðal annars á hana með sveðju og náðist sú árás á myndband. Í ljós kom að maðurinn aðhyllist sams konar skoðanir og títt er um nýnasista og er haldinn djúpstæðu hatri á ýmsum þjóðfélagshópum, ekki síst konum. Hann beitti konuna, sem er bresk, margvíslegu ofbeldi á meðan sambandi þeirra stóð, þar á meðal kynferðislegu.
Maðurinn stjórnaði konunni með harðri hendi og beitti hana kúgunum. Hún segir að fyrst þegar þau kynntust hafi hann verið heillandi og komið vel fram en framkoman hafi síðan breyst til hins verra þegar þau hófu sambúð.
Maðurinn var ekki formlega starfsmaður MI5 en var uppljóstrari og þáði fyrir það greiðslur og var einnig sendur inn í öfgahópa til að njósna um þá fyrir stofnunina einkum í þeim tilgangi að fylgjast með hvort hryðjuverk væru í undirbúningi. Maðurinn var hins vegar sjálfur ofbeldishneigður og sagði við konuna að hann hefði mikinn áhuga á að fremja ofbeldisverk. Sagði hann konunni að hún gæti aldrei talað um ofbeldið sem hann var að beita hana vegna stöðu hans gagnvart MI5 og að stofnunin myndi koma í veg fyrir allt slíkt.
Hafði konan á endanum samband við lögreglu sem handtók manninn en málið var fellt niður og maðurinn sneri aftur á heimilið og hélt áfram að beita konuna ofbeldi.
Maðurinn flutti á endanum frá Bretlandi og hélt áfram njósnastörfum en konan höfðaði mál á hendur MI5.
Stofnunin reyndi að kasta rýrð á trúverðugleika hennar en það bar ekki árangur og stofnunin bauð konunni loks bætur og Ken McCallum forstjóri MI5 hefur beðið hana afsökunar. Hann segir stofnunina hafa gert mistök og skráning hennar á gögnum málsins hafi verið ábótavant. Í þessu felst þó ekki að stofnunin viðurkenni að hafa brotið lög.
Þegar BBC sagði fyrst frá málinu 2021 hafði McCallum samband við þáverandi forstjóra BBC Tim Davie og sagði fréttaflutninginn rangan en nú hefur hann viðurkennt að svo var ekki.
Konan segist þakklát fyrir bæturnar en þær bæti ekki upp fyrir það sem maðurinn gerði henni og segir hún MI5 halda enn verndarhendi yfir honum.
Stofnunin er til rannsóknar vegna gruns um að hafa veitt falskar upplýsingar í málinu fyrir þremur dómstólum. Fullyrti stofnunin þar að vegna nauðsynlegrar leyndar neitaði hún hvorki né staðfesti hverjir væru uppljóstrarar fyrir hana. Stofnunin staðfesti hins vegar við fréttamann BBC að umræddur maður væri á hennar vegum og þrýsti mjög á fréttamanninn að hætta að fjalla um málið. Neitaði stofnunin að hafa gert það en dró það til baka þegar fréttamaðurinn gat framvísað upptöku, af símtali við starfsmann MI5, sem sannaði mál hans.
Búist er við að rannsókninni á starfsháttum MI5 í málinu ljúki á næstu vikum.