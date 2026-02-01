fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Eru kettir misskildir?

Pressan
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 09:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kettir hafa löngum haft þá ímynd að þeir séu góðir með sig og hafi almennt ekkert áhuga á að vera vinalegir við mannfólk. Margir kattaeigendur hafa þó andmælt þessu og sérfræðingar hafa fært rök fyrir því að kettir séu einfaldlega misskildir og séu þvert á móti ekki eins snúðugir og almennt sé talið.

Þetta kemur fram í umfjöllun BBC.

Hundar eru vel þekktir fyrir vinarhót sín í garð fólks og það fer yfirleitt ekkert á milli mála ef þeim líkar vel við fólk. Kettir sýna þó líka velvild ef þeim líður vel í návist einhvers, með líkamstjáningu sinni.

Kettir eru margir hverjir afar sjálfstæðir. Skýringin er mögulega sú að fyrstu heimiliskettirnir voru ekki alveg upp á mannfólk komnir heldur veiddu þeir sjálfir sér til matar og sáu um að vernda forðabúr fyrir músum og öðrum meindýrum. Smátt og smátt urðu þeir að þeim gæludýrum sem þeir eru í dag en það eimir eftir af þessu eðli forfeðranna ennþá í þeim. Þeir finna enn fyrir viljanum til að veiða og vakta umráðasvæði sitt. Villidýraeðlið er því sterkara í köttum en hundum.

Karen Hiestand dýralæknir segir ketti einfaldlega misskilda af mannfólki. Það sé styttra síðan að þeir hafi vanist að dvelja á heimilum manna en hundar og húskettir nútímans séu komnir af dýrum, afríska villikettinum, sem hafi ekki verið eins félagslynd og forfeður hunda.

Kettir séu einu ófélagslyndu dýrin sem menn hafi komið með inn á heimili sín.

Rangt

Hiestand segir að kettir muni aldrei verða eins og hundar en rannsóknir bendi til að mögulega séum við mennirnir að misskilja þau merki sem þeir séu að senda okkur.

Ef kettir eiga góða reynslu af mannfólki á fyrstu vikum lífs síns eru þeir líklegri til að vilja umgangast það en hversu félagslyndir þeir geta verið gagnvart fólki er oft flókið að greina og er misjafnt eftir erfðum.

Eins og hundar tjá kettir líðan sína í garð mannfólks með líkamastjáningu. Ef þeir stara á fólk og blikka augunum hægt eru þeir að tjá ást sína og ef þeir snúa höfðinu til hliðar frá manneskju þarf það ekki að þýða að kötturinn sé að sýna fyrirlitningu sína heldur getur hann verið að sýna traust sitt og að hann sé afslappaður.

Aldrei eins og hundar

Hiestand leggur áherslu á að með því að reyna að neyða ketti til að vera meira eins og hundar sé fólk í raun að ýta þeim frá sér. Hún segir þann misskilning einnig uppi að með því að nudda sér upp við fólk séu kettir að merkja sér svæði. Þeir séu þvert á móti að dreifa lykt sinni á fólk og blanda lykt fólks í sinn feld. Þannig skapi þeir sameiginlega lykt til að greina vin frá óvini

Hún segir lykilatriði fyrir kattaeigendur sem vilja að kettirnir séu vinalegri við þá að hafa allt sem þeir þurfa á sínum stað, mat, svefnaðstöðu og kattasand. Þá séu þeir viljugri til að vilja efla tengslin. Þeir muni þó aldrei sýna sömu ofsagleði og hundar þegar eigendur komi heim en láti með sínum hætti vita að það sé gott að sjá þá.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 31 mínútum
Eru kettir misskildir?
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Framdi óskiljanlegan glæp gegn börnum sínum og heimiliskettinum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af
Pressan
Í gær
Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr
Pressan
Í gær
Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli
Pressan
Í gær
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Pressan
Í gær
27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife

Mest lesið

Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Vill láta reka Arne Slot ekki seinna en í dag
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Nýlegt

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Greina frá því hvað Haaland og Salah greiddu í skatta – Eru á toppnum í Bretlandi
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fyrrum leikmaður City og Liverpool tekur við liði í vandræðum
Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram
Hafa fundið miðvörð sem getur fyllt skarð Maguire
Pressan
Í gær
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Í gær

Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu

Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál
Pressan
Fyrir 2 dögum

Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi

Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum

Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi

Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók
Pressan
Fyrir 2 dögum
Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Fyrir 3 dögum

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp
Pressan
Fyrir 4 dögum
Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni

Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 4 dögum
Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð

Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Fyrir 5 dögum
Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Fyrir 5 dögum
Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Fyrir 5 dögum

Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk

Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk
Pressan
Fyrir 5 dögum

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Pressan
Fyrir 5 dögum
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum