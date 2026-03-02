Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir hrottafengna nauðgun sem framin var skömmu fyrir og eftir miðnætti laugardagsins 13. apríl 2024 í íbúð á Akureyri.
Maðurinn er ákærður fyrir að hafa með ofbeldi og ólögmætri nauðung haft önnur kynferðismök við konu án hennar samþykkis, en ákærði tók konuna kverkataki, sló hana í andlitið og líkama, kleip í geirvörtur hennar og snéri upp á þær, beit í efri vör hennar, brjóst og háls, reif í hár hennar og tók um höfuð hennar og lét hana veita honum munnmök, stakk fingri í leggöng hennar og reyndi að stinga getnaðarlim sínum í leggöng hennar, eins og segir í ákæru.
Hafði árásin þær afleiðingar að konan hlaut marblett á barkakýli, bólgna efri vör, rispu og roða á hægri mjöðm, margar rispur á vinstri upphandlegg, margar grunnar rispur á vinstra herðablaði og niður að mjóbaki, á hægri síðu, hárlos, eymsli í höfuðleðri og víðsvegar um líkamann.
Ákæruvaldið krefst þess að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Konan krefur manninn um 3 milljónir króna í miska- og skaðabætur.
Aðalmeðferð er 13. mars við Héraðsdóms Norðurlands eystra á Akureyri.