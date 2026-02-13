Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið

Árni Stefán lýsir þessu í aðsendri grein á Vísi þar sem hann tekur undir áhyggjur manna af slæmu ástandi á bráðamóttöku Landspítalans. „Stjórnleysi ríkisstjórnarinnar virðist algert,“ segir hann.
Hann segir að eftir slysið hafi hann ekki nennt á bráðamóttökuna til að bíða þar alla nóttina eftir að sárið yrði saumað. Brá hann því á það ráð að skella sterku límbandi á það í þrjá daga.
„Í göngutúr gekk ég fram á dýralækni sem ég kannast við og tókum við spjall en ég þekki nokkuð marga dýralækna á Íslandi vegna dýrahalds og áhuga á dýravernd.
Ég nefndi sárið. Hann sagði sýndu mér. Ég sýndi honum og hann sagði: hittu mig eftir klst. tökum kaffibolla og ég sauma þetta og geng frá svo þér líði betur,” segir Árni og til að gera langa sögu stutta er sárið nú gróið.
Árni Stefán segir í grein sinni að stjórnarfar á Íslandi undir stjórn núverandi ríkisstjórnar sé komið út fyrir öll velsæmismök og lýðheilsu sé ógnað. Tekur hann undir orð Sigurðar Sigurðssonar sem skrifaði nýlega grein á Vísi þar sem hann sagði að við kynnum einfaldlega ekki að reka samfélag, sama hvaða flokkar stjórna.