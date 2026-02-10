Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás miðvikudaginn 15. maí 2024.
Atvikið átti sér stað utandyra á vinnusvæði í Suðurnesjabæ. Lagði ákærði til brotaþola með hnífi og stakk hann nokkrum sinnum í líkamann. Hlaut brotaþoli grunna skurði á hægri sköflungi, á hægra læri og í kvið, við nafla, sem og aftan til á hægri öxl. Þurfti að sauma manninn 17 sporum.
Fyrir hönd brotaþola er krafist miskabóta að fjárhæð þrjár milljónir króna.
Aðalmeðferð verður í málinu við Héraðsdóm Reykjaness næstkomandi föstudag.