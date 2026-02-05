Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“

Eiríkur tekur fram í færslunni að hann er sem stendur í rannsóknarleyfi og ætti með réttu að vera með hugann við stjórnmálasögu nítjándu aldar. Hann telur þó nauðsynlegt að leggja frá sér bækurnar um stund til að tjá sig um erfitt mál sem upp er komið í skólanum og mikið er nú fjallað um.
Forsaga málsins er sú að erindi var sent til siðanefndar skólans um fræðigreinar þriggja starfsmanna. Var siðanefnd falið að kanna hvort starfsmennirnir væru raunverulega höfundar greinanna. Að sögn Félags akademískra starfsmanna skólans byggði erindið á greiningu gervigreindar og auk þess var starfsmönnum ekki gefinn kostur á að veita skýringar. Lýsti félagið í framhaldinu yfir vantrausti á rektori skólans, Margréti Jónsdóttur Njarðvík, sem og tveimur öðrum stjórnendum. Sagði félagið það óboðlegt að leggja mat gervigreindar til grundvallar í máli sem varði starfsheiður fólks.
Undanfarna daga hafa starfsmenn háskólans stigið fram og fordæmt rektor fyrir framgöngu í málinu. Andrea Guðmundsdóttir, aðjúnkt, skrifaði færslu í gær þar sem hún sakaði rektor um aðför gegn ákveðnum kennurum, og sagðist Andrea ekki sjá fyrir sér að starfa mikið lengur undir svona stjórnarháttum.
Eiríkur Bergmann segir mál að linni. Það logi eldar á vinnustað hans og það sé ómögulegt að leiða það hjá sér.
„Mál að linni! Ég held því fram fullum fetum og með traustum rökum, við hvern sem heyra vill, að Háskólinn á Bifröst bjóði stúdentum sínum upp á einhverja bestu menntun sem völ er á hérlendis á sviði félagsvísinda, viðskipta og laga. Þar hefur verið gott að sinna sínum fræðum og ég hef lengi litið svo á að þar liggi mitt ævistarf. Því er mér þungbært að rita þessi orð, en nú loga eldar á mínum góða vinnustað sem ómögulegt er að leiða hjá sér, líkt og fram hefur komið í fjölmiðlum.“
Eiríkur hafi ætlað að halda sig til hlés í umræðunni í ljósi þess að hann er í rannsóknarleyfi, en nú geti hann ekki setið á sér lengur.
„Kollegar mínir hafa undanfarið þurft að verjast illskiljanlegum ásökunum stjórnenda um vísindaleg óheilindi sem gögn málsins styðja ekki. Þessi staða leiddi til fordæmalausrar vantraustsyfirlýsingar þorra akademískra starfsmanna á hendur þremur stjórnendum. Slík aðgerð er neyðarúrræði og vitnar um djúpstæðari stjórnunarvanda en snýr aðeins að þessu eina máli.“
Málið kom upp fyrir þremur mánuðum og vantraustsyfirlýsing var send stjórn skólans fyrir þremur vikum. Þrátt fyrir þennan tíma hafi lítið verið aðhafst. Aðgerðarleysið hafi orðið til þess að starfsmenn eru komnir með nóg. Eiríkur segir þetta eina dýpstu krísu sem skólinn hafi gengið í gegnum frá stofnun. Nú þurfi stjórn að axla ábyrgð, stíga fast til jarðar og leysa málið í samræmi við ályktun Félags akademískra starfsmanna.
„Þótt málið hafi komið upp fyrir þremur mánuðum og fyrrnefnd ályktun verið send stjórn fyrir þremur vikum hefur hún því miður lítið aðhafst. Það er sárt að hugsa til þess að hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa stigmögnun ef stjórn skólans hefði gripið fyrr inn í atburðarásina. Þetta aðgerðaleysi hefur orðið til þess að undanfarna daga hefur fjöldi starfsmanna stigið fram og lýst því yfir að lengur verði ekki við unað.
Það er auðvelt að sitja í stjórn stofnunar í logni en það er í ólgusjó sem á reynir. Nú gengur skólinn í gegnum eina dýpstu krísu í ríflega aldar langri sögu sinni. Ég skora því á stjórn Háskólans á Bifröst að axla ábyrgð, stíga fast til jarðar og leysa málið í samræmi við ályktun Félags akademískra starfsmanna.“