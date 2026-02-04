fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 13:30

Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi ríkislögreglustjóri

Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi ríkislögreglustjóri, áréttar í færslu á Facebook-síðu sinni að fólk varist svikasímtöl þar sem að glæpamenn noti upptökur af rödd hennar og gervigreind til þess að hringja í væntanlega fórnarlömb og fá þau til að greiða sektir í gegnum símtöl. Lögreglan varaði sérstaklega við þessari gerð svika í tilkynningu í morgun.

Sigríður Björk segir í færslu á Facebook-síðu sinni að nafn hennar hafi árum saman verið notað í svik í gegnum tölvupósta en núna hafi tækninni fleygt fram.

„Um margra ára skeið hafa óprúttnir aðilar sent svikabréf í mínu nafni, þar sem fólk hefur verið sakað um alvarlega háttsemi og krafið um greiðslu. Sem betur fer hafa bréfin verið sett fram á ótrúverðugan máta og því lítil hætta á að viðtakendur falli í gryfjuna og greiði umbeðna fjárhæð. Nú er tæknin orðin betri og nýjasta útspilið er að nýta gervigreindina og “mín rödd” er notuð í svikasímtöl. Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur, heldur svikahrappar. Lögregla innheimtir ekki sektir í gegnum síma og það gerir dómsmálaráðuneytið, þar sem ég starfa nú, ekki heldur,“ skrifar ríkislögreglustjórinn fyrrverandi.

Í áðurnefndri tilkynningu lögreglu er vakin athygli á því heilræði að  gefa aldrei upp kortanúmer í gegnum síma og heimila ekki rafræna auðkenningu nema maður sé sjálfur að verki. Ef fólk telur sig hafa orðið fyrir svikum vegna þessara símtala og telji sig hafa tapað fjármunum sé því bent á að hafa strax samband við sinn viðskiptabanka og fá þar ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu.

Sjá færslu Sigríðar Bjarkar:

