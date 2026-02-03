Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“

Armenski stjórnarandstæðingurinn Sargis Karapetyan hefur lýst því yfir að nái hann og flokkur hans, Strong Armenia, meirihluta í komandi þingkosningum í landinu þá muni hann koma á fót sérstöku kynlífsráðuneyti í landinu. Markmið þess verði meðal annars að „engar konur verði ófullnægðar“ í Armeníu. Breska blaðið Telegraph greinir frá.
Ummælin hafa fallið í grýttan jarðveg í aðdraganda kosninga og Saris sakaður um að vera karlremba með forneskjuleg viðhorf.
Sargis er sonur milljarðamæringsins Samvel Karapetyan, sem er einn ríkasti maður Armeníu. Karapetyan eldri hefur sterkt tengsl við Rússland, sér í lagi Vladimir Pútín, og hefur verið sakaður um ýmiskonar glæpsamlegt athæfi. Meðal annars að fjármagna og flytja vopn með ólöglegum hætti til hins umdeilda svæðis, Nagorno-Karabakh, sem Armenía og Azerbaijan hafa tekist á um undanfarna áratugi. Sá eldri var svo handtekinn síðastliðið sumar vegna málsins og á yfir höfði sér réttarhöld vegna athæfisins.
Það hefur þó ekki stöðvað son hans Sargis til að leitast eftir pólitískum áhrifum í Armeníu. Þingkosningar eru framundan í júní í sumar og kosningabaráttan farin í gang og Sargis vakið athygli fyrir hispurslaus ummæli.
Þau sem nú hafa valdið hneykslun voru látin falla í vinsælu hlaðvarpi þar sem stjórnandinn, Armen Khachikyan, vakti athygli á því að tölfræðin sýndi fram á að konur á miðjum aldrei í Armeníu segjast margar vera kynferðislega ófullnægðar.
Sargis greip þá boltann á lofti og hét því að kæmist hann til valda þá yrðu „engar konur verði ófullnægðar“ í landinu. Þá hét hann því að koma á fót sérstöku kynlífsráðuneyti.
Flokkur hins umdeilda stjórnmálamanns var aðeins stofnaður fyrir stuttu og því hafa skoðanakannanir, þar sem hægt er að leggja mat á viðtökurnar, ekki litið dagsins ljós. Forsvarsmenn Strong Armenia vonast til þess að Armenar sem séu hlynntir nánara samstarfi við rússnesk stjórnvöld, flykki sér á bak við flokkinn.