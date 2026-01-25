Stórbrotinn sigur Íslands – Svíagrýlan jörðuð og draumurinn lifir

Íslendingar unnu stórbrotinn sigur á Svíum á EM í handbolta, 35-27, sem gerir það að verkum að draumur landsmanna um sæti í undanúrslitum er sprelllifandi.Leikurinn byrjaði fjörlega en markverðir liðanna voru í aðalhlutverki og vörðu báðir vítakast. Ísland skoraði svo loks fyrsta mark leiksins þegar tæpar fjórar mínútur voru liðnar.
Íslendingar voru skrefi á undan í byrjun leiks og komust í 6-3 forystu eftir 10. mínútur og þrátt fyrir nokkur áhlaup Svía voru Íslendingar með undirtökin.
Viktor Gísli Hallgrímsson átti sérstaklega mikilvægan kafla um miðbik hálfleiksins, þegar Íslendingar voru manni færri, varði tvö skot og bætti um betur með að verja víti stuttu síðar. Það varð til þess að Íslendingar náðu mest sex marka forskoti í hálfleiknum sem hélst til loka hans, 18-12 fyrir Ísland. Þar munaði ekki síst um innkomu Viggó Kristjánssonar sem skoraði sjö mörk, þrjú úr vítum, og var með 100% nýtingu.
Svíar byrjuðu seinni hálfleikinn betur og náðu að minnka muninn fljótlega. Íslendingar lifðu þú áhlaupið af og héldu naumu forskoti áfram sem var ótrúlega vel gert miðað við hversu mikil stemming var í herbúðum Svía á heimavelli.
Íslendingar náðu svo aftur að bæta í forystuna og náðu fimm marka forskoti þegar sjö mínútur voru eftir.
Viggó Kristjánsson átti stórbrotinn leik og skoraði 11 mörk. Þá átti Viktor Gísli frábærar markvörslur á lykilaugnablikum.
Í raun og veru voru flestir leikmenn íslenska liðsins með mikilvæg framlög á einhverjum tímapunkti með. Liðið gjörsamlega gekk frá Svíum á lokakaflanum, með markamun sem gæti skipt máli í jöfnum riðli, og vann stórbrotinn sigur.
EM-draumurinn er sprelllifandi eftir áfallið gegn Króötum.