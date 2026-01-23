Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara

Helgi Bjartur Þorvarðarson, maður á fimmtugsaldri, sem ákærður hefur verið fyrir húsbrot í Hafnarfirði og kynferðisbrot gegn 10 ára dreng, kemur fyrir dómara í næstu viku.
Þingfesting verður í málinu í Héraðsdómi Reykjaness miðvikudaginn 28. október kl. 9:30. Helgi mun þá svara ákæru, þ.e. lýsa yfir sekt eða sakleysi. Hann hefur þegar lýst yfir sakleysi í yfirlýsingu sem hann sendi til fjölmiðla á dögunum.
Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 6. febrúar en fyrirsjáanlegt er að gæsluvarðhald verði framlengt þar sem dómur gengur ekki í máli hans fyrr en löngu síðar.
Ekki liggur fyrir hvenær aðalmeðferð verður í málinu. Fjölmiðlar hafa ekki ákæruna undir höndum en geta beðið um afrit af henni hjá dómstólnum eftir þingfestingu málsins.