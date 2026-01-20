Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi

Brynjar Níelsson, fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og helsti hugmyndafræðingur íslenkra hægri manna, eru sammála um margt og meðal annars það að það sé alls ekkert áhyggjuefni að áfengisdrykkja hjá eldri borgurum landsins fari vaxandi. Taka þeir þar með ekki undir áhyggjur formanns Landsambands eldri borgara um að þessi þróun sé varhugaverð.
Fjalla tvímenningarnir um þetta í færslum á Facebook en tilefnið er fréttir Sýnar en þar var meðal annars rætt við Björn Snæbjörnsson formann Landssambands eldri borgar sem sagði að upplýsingar frá Landspítalanum og hjúkrunarheimilum þess efnis að drykkja eldra fólks væri að aukast kæmu sér óvart. Lýsti Björn yfir áhyggjum af þessari þróun með eftirfarandi orðum:
„Það er ekki mjög gott að fólk sé að sulla endalaust svona í víni.“
Hannes Hólmsteinn gefur ekki mikið fyrir þessi orð Björns:
„Þetta er ljóta vitleysan. Þeir, sem eiga að fá sér í staupinu, eru unglingar og gamlingjar. Unglingarnir, vegna þess að þeir þurfa að hrista af sér feimnina og finna sér lífsförunaut (eða aðeins rekkjunaut). Gamlingjarnir, vegna þess að þeir hafa sinnt skyldum sínum í lífinu og eiga þess vegna að gera sér glaðan dag. Þeir, sem eiga ekki að drekka (nema þá mjög í hófi), eru foreldrar og fólk, sem glímir við mikil verkefni, til dæmis að koma yfir sig húsnæði, brjótast til frama eða stofna fyrirtæki, samviskusamt og metnaðargjarnt fólk frá tvítugu til sextugs. Í vandlætaranum býr nagandi ótti um, að einhvers staðar leynist glaður maður.“
Hannes getur þess ekki í færslu sinni að það er ólöglegt á Íslandi að fólk undir tvítugu kaupi áfengi og minnist heldur ekkert á viðvaranir lækna um skaðsemi áfengis fyrir heilsuna.
Brynjar virðist telja best fyrir eldra fólk að drekka áfengi til að draga úr almennum leiðindum í lífinu:
„Það sem hefur slegið mig mest á nýju ári eru fréttir um að áfengisneysla eldri borgara hafi aukist til muna. Soffía var ekki áhyggjufull yfir þessu þar sem könnunin var gerð eftir að ég gekk í félag eldri borgara, sem gæti hafa skekkt myndina mjög. Svo finnst Soffíu allt í lagi að eldri borgarar staupi reglulega enda slík iðja talin árangursrík glímunni við einmanaleika og leiðindi.“
Eins og Hannes minnist ekkert á skaðleg áhrif áfengis á heilsu fólks.