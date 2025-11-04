fbpx
Þriðjudagur 04.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 4. nóvember 2025 10:30

Andri Snær Magnason Mynd: Sigtryggur Ari

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andri Snær Magnason rithöfundur steig fyrst fram á ritvöllinn fyrir þrjátíu árum. Bækur hans hafa slegið í gegn hér heima jafnt sem erlendis. Á sama tíma hefur Andri Snær verið umdeildur enda oft á tíðum þrælpólitískur. Í ár gefur hann út bókina Jötunstein sem er kraftmikil ádeila á nútíma borgarskipulag og byggingarlist.

„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt. Og þessi svona innrömmun á ævistarfið, þú veist, ævistarf Gyrðis er bara stórkostlegt. Og hann hefur notið stuðnings eiginlega allan tímann. Og þjóðin á að vera stolt af því að hafa búið til kerfi sem bjó þetta til,“

segir Andri Snær í viðtali við Frosta Logason á Brotkast þar sem hann ræðir um ritlistarlaunin umdeildu, vörn íslenskunnar, baráttuna fyrir ósnortinnii náttúru, loftslagsmálin og Jötunstein.

Frosti segir marga spyrja af hverju rithöfundar þurfa að vera á listamannalaunum þegar þeir eru komnir á þann stað að þeir eru gefnir út í mörgum löndum og þar eru stærri markaðir.

„Já, það er nú bara mjög góð spurning og sumir hafa hætt því. Og sumir eru minni, ég er ekki á launum núna. Sama manneskja segir bara: „Þetta er hræðilegt ólæsi barna,“ og á sama tíma: „Þarna, geta þessir aumingjar ekki fengið sér vinnu?“ Og Gunni Helgason allt í einu hefur orðin einhver afæta líka. Ég meina, lesendur eða áhorfendur geta reiknað út, hvað kostar að hafa 10 barnabókahöfunda. Að það sé bara markmið. Á hverjum tíma eru 10 manns í fullri vinnu við að búa til barnabækur.“

Andri Snær bendir á að bók hans LoveStar fékk verðlaun sem besta vísindaskáldsaga Frakklands 2016, um það bil 14 árum eftir að hún kom út á íslensku. „Ég þarf ekkert að skammast mín, ég þarf ekkert að setja fram með umsókn um að ég hafi skrifað leikrit. Það er í umsóknunum mínum. Þetta er bara fínt sko. Það að blaðamaður geti bara lagt svona fram og það valdi svona taugatryllingi hjá ákveðnum hópi. Þú ert að snerta einhverja beyglu í þjóðarsálinni sem að er bara eitthvað ofboðslega djúp og svört.“

Frosti segir marga ekki sammála því að rithöfundur eigi að vera opinbert starf. Andri Snær segir það ekki opinbert starf.

„Það er búið að styrkja menn frá Davíð Stefánssyni og Tómasi Guðmundssyni. Meira að segja Halldór Laxness fékk eftir að hann fékk Nóbelinn. 500 þúsund kall í verktakalaun eru ekki heil laun. Hver rithöfundur þarf tvöfalt mótframlag til að ná kennaralaunum. Ég hef alltaf þurft mikið á þessu að halda til að þurfa ekki að fara að vinna á auglýsingastofu eða verða upplýsingafulltrúi einhvers staðar, ég yrði bara mjög góður upplýsingafulltrúi, til þess að helga mig þessu.“

Andri Snær segir rithöfunda þannig þá stuðning til að skrifa á íslensku og það megi ræða hvort listamannalaunin séu forsvaranleg. Segist hann sjálfur myndu byggja kerfið upp með sama hætti og það er í dag.

„Ef ég væri ekki rithöfundur og myndi stinga upp á kerfi til að styðja íslenskuna. Hvernig, gæti ég gert það best? Ég myndi segja, fyrir svona hálfan milljarð á ári. Rithöfundasjóðurinn er 300 milljónir á ári. Sem er sko alveg ótrúlega lítið miðað við hvað kemur út úr honum. Fyrir svona hálfan milljarð á ári, þá, þá gætirðu gert svo mikið kraftaverk. Og hvernig myndi ég setja upp sjóðinn? Ég myndi setja hann upp svipað og núverandi sjóður, það er að segja, það er róterandi nefnd.“

Andri Snær segir að með þeim hætti séu 30 manns búnir að fara í gegnum gögn umsækjanda hafi hann fengið listamannalaun í 10-20 ár.

„Svo er hitt líka er það slæmt að þetta sé ævistarf? Það er að segja, að helga sig íslenskunni. Er það slæmt að hafa verið rithöfundur í 30 ár? Er þá komið gott? Eða á ég að vera farinn að afla mér tekna annars staðar? Þannig að ef að við ætlum okkur að það eigi ekki að vera ævistarf. Þegar ég kem inn í bókmenntirnar 1995, þá lít ég upp til Einars Más, Einars Kárasonar, Þórarins Eldjárns, Thors Vilhjálmssonar. Þetta eru allt menn sem voru þá byrjaðir að fá styrki og búnir að vera í áratug eða, eða lengur. Þessir menn kláruðu starfsævi sína með glans. Þú veist, þetta fólk var að gefa út frábærar bækur um sextugt. Og síðan gerist það öðru hverju í starfsævi höfundar að þú nærð einu sinni Draumalandi. Og þá má spyrja sig er hægt að gera ráð fyrir því að það gerist oft? Eða, eða þarf maður ekki að hugsa líf sitt svolítið eins og fótboltamaður? Bara núna er ég búinn að taka alla fjölskyldu mína í þetta ferðalag. Bara núna kom út þessi bók. Núna hendi ég niður skuldunum mínum. Vegna þess að það getur verið fimm ára eyðimerkurganga framundan.“

Segir hann hvern höfund fara sína leið í skrifunum.

„Og það er eitthvað verið að gera grín að mér fyrir að vera lengi að skrifa. Ef ég tala við erlendan útgefanda og ég eitthvað að dæsa, bara: „Já, þeir voru að skamma mig á Íslandi. Þú veist, fimm bækur á 25 árum.“ Bara, „Það er bara geggjað.“ Og líka, ef að þessar bækur voru eitthvað. Ef eitthvað er framlag til íslenskunnar, þá er það að brjóta land fyrir vísindaskáldskap og tungumál um hvernig á að tala um framtíðina. Ég fékk Philip K. Dick verðlaunin 2014. Ég þarf ekkert að skammast mín.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 19 mínútum
„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt“
Fréttir
Fyrir 56 mínútum
Harðvítugar deilur milli leigjenda og leigusala – Ásakanir um hótanir, þjófnað, myglu og skólpflóð
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Um 40 starfsmönnum Icelandair sagt upp
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Opnað fyrir tilnefningar vegna Viðurkenningarhátíðar FKA 2026
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hneyksli hjá BBC: Stofnunin sögð hafa afbakað orð úr ræðu Trumps – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Guðni ómyrkur í máli – Þetta sér hann hvergi annars staðar en á Íslandi
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Tekur ekki undir með Snorra Mássyni og segir Miðflokkinn ekki á móti innflytjendum
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Sótti um vinnu og skilaði inn fölsuðu sakarvottorði til að fela brotaferil

Mest lesið

Albert telur að verið sé að aumingjavæða unga íslenska drengi og tekur dæmi
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu
Inga Sæland virðist ekki taka skrifum Mörtu Maríu persónulega – Sjáðu myndina
Segir Hermann hafa verið fjórða mann á blaði Vals og nefnir þá þrjá sem voru á undan

Nýlegt

Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
Hrekkjavakan á Instagram – „Ef fólk hættir að gagnrýna mig, svelti ég“
Staðfesta að leikmaður þeirra hafi orðið fyrir hnífaárás – Tíu stungnir um borð í lest á Englandi
Hneyksli hjá BBC: Stofnunin sögð hafa afbakað orð úr ræðu Trumps – Sjáðu myndbandið
Kennir ChatGPT um að hafa fallið á lögfræðiprófinu: „Ég varð reið og ég öskraði á hana“
Van Dijk hefur engan áhuga á að tala við Trent fyrir leik
Jonathan Bailey er kynþokkafyllsti karlmaður heims
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Framsóknarmenn vilja að veitt verði leyfi til að skjóta álftir – Hafa verið friðaðar í 112 ár
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Fimm handteknir eftir að hundruð milljóna voru sviknar úr Landsbankanum

Fimm handteknir eftir að hundruð milljóna voru sviknar úr Landsbankanum
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Ákærður fyrir að fara óvenjulega leið til að kaupa sér dvalar- og atvinnuleyfi á Íslandi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu

Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

„Þetta endar oft þannig að þegar barnið er orðið fullorðið þá er foreldrið orðið öryrki“

„Þetta endar oft þannig að þegar barnið er orðið fullorðið þá er foreldrið orðið öryrki“
Fréttir
Í gær
Sérsveitin send inn í ranga íbúð
Fréttir
Í gær

Uppsagnir á ritstjórn Morgunblaðsins

Uppsagnir á ritstjórn Morgunblaðsins
Fréttir
Í gær
Var sá eini sem komst lífs af úr flugslysinu – Svona er staðan fimm mánuðum síðar
Fréttir
Í gær
Varpa ljósi á hnífamanninn: „Djöfullinn mun ekki sigra“
Fréttir
Í gær

Gisti í fangaklefa eftir að hann týndi öllu – Kona slasaðist í kareókí

Gisti í fangaklefa eftir að hann týndi öllu – Kona slasaðist í kareókí
Fréttir
Í gær

Nauðgunarlíking Gunnars Smára veldur uppnámi í baráttuhópi – „Ég hef aldrei upplifað annan eins yfirgang og suð“

Nauðgunarlíking Gunnars Smára veldur uppnámi í baráttuhópi – „Ég hef aldrei upplifað annan eins yfirgang og suð“
Fréttir
Í gær
Gufunesmálið: Ekkja Hjörleifs mætir fjárhagslegum áskorunum – „Hefur gengið í gegnum ítrekuð áföll“
Fréttir
Í gær
Segir vont aðgengi að Keflavíkurflugvelli vegna bílastæðagjalda – Að leggja bílnum geti jafnvel kostað meira en flugfargjöld
Fréttir
Í gær

Hlédís gagnrýnir gellupólitík – „Staðreyndin er sú að konur skipa flest æðstu embætti í dag“

Hlédís gagnrýnir gellupólitík – „Staðreyndin er sú að konur skipa flest æðstu embætti í dag“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Er barnið þitt með fölsuð skilríki?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óhugnanlegt kynferðisbrotamál ungmenna á Suðurnesjum – Dreifðu myndbandi af nauðgun gegn ólögráða stúlku á Snapchat
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vitni lýsir blóðbaðinu í lestinni – „Þeir eru með hníf, ég var stunginn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Barnavernd kölluð til eftir að maður ók drukkinn með tvö börn í bílnum

Barnavernd kölluð til eftir að maður ók drukkinn með tvö börn í bílnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman

Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna

Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fiskabúr sprakk á veitingastað og lifandi fiskar út um allt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn

Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti

Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Handteknir fyrir að selja fjölda ólögráða ungmenna fölsuð skilríki
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Mótmæla Sundabraut harðlega – „Gufunes er ekki bara tómt landsvæði til að fylla af malbiki“