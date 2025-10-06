fbpx
Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa

Ritstjórn DV
Mánudaginn 6. október 2025 13:30

Rajan Parrikar segir að Íslendingar þurfi að leita meira inn á við, á vit vitsmunalegrar dýptar, en menntakerfið á öllum stigum liðki alls ekki fyrir því.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Verkfræðingurinn Rajan Parrikar er frá Indlandi en hefur búið á Íslandi í þó nokkur ár. Í greina og pistlaskrifum hefur hann verið nokkuð gagnrýninn á íslenskt þjóðfélag. Í nýrri grein í Morgunblaðinu veltir Parrikar því fyrir sér af hverju hafi aldrei komið fram merkur íslenskur hugsuður sem mótað hafi heimsmenninguna. Telur hann skýringarnar ekki síst vera að finna í því að menntakerfið sé langt frá því að ýta undir mikla hugsun og að Íslendingar séu allt of uppteknir við að sletta úr klaufunum.

Parrikar segist gera sér grein fyrir að það sé ekki alltaf vel séð hjá þjóðum þegar útlendingar séu að benda á meinsemdir þeirra. Hann leyfi sér það hins vegar þar sem tengsl hans við Ísland séu djúpstæð, hann hafi dvalið hér í töluverðan tíma og hafi gagnrýnt heimaland sitt Indland með hreinskilnislegum hætti.

Parrikar spyr:

„Hvers vegna hefur Ísland nútímans, þrátt fyrir allar gjafir sínar, ekki alið af sér hugsuð sem mótað hefur heimsmenninguna? Engan huga sem hér fæddist og bar fram hugmyndir sem gengu inn í lífæð menningarinnar og breyttu stefnu hennar?“

Afrekin

Perrikar segir að Íslendingar hafi sent frá sér margt aðdáunarvert eins og Íslendingasögurnar, Eddukvæði og Passíusálmana en í þessum verkum sé kafað ofan í mannlega tilveru og þau séu djásn siðmenningar sem séu nú varðveitt í sameiginlegri menningarvitund heimsins. Hins vegar hafi þrátt fyrir þessi stórvirki skort á ákveðna vitsmunalega þróun:

„En þrátt fyrir dýpt sína kristallaðist þessi arfleifð ekki í samfellda rannsókn á tilverunni, merkingu eða þekkingu. Ísland ræktaði ekki eigin heimspekistefnu, ekkert heildstætt rökleiðslukerfi eða samfellda hugsun sem bera mætti saman við vedanta, stóuspeki eða taóisma. Innsýnin var á víð og dreif og skilningurinn aldrei fléttaður saman; engin rökleiðsla, engin díalektík eða frumspeki sem barst út fyrir landið.“

Perrikar segir Ísland hafa fært heiminum merka vísindamenn og listamenn en það sem fóstrað hafi sjálfa hugsunina sé allt innflutt á Íslandi. Hugmyndastraumar flæði alfarið utan frá en ekki frá Íslandi til umheimsins.

Engin afsökun

Perrikar segir að það sé ekki lengur afsökun fyrir þessu að Ísland sé svo fátækt. Ísland hafi raunar aldrei búið við jafn mikla menntun og auð. Fylgispekt einkenni hins vegar samfélagið og hér ríki meðalmennska. Fólk hér á landi flýi á náðir skemmtanalífsins:

„Tíðarandinn er gegnsýrður af truflun. Þessi útvalda kynslóð, lánsöm og studd af tækniframförum, hneigist að ofuráherslu á kynferði og nautnahyggju um helgar. Slík partí-hyggja er ekki skaðlaus útrás heldur flótti frá lögmálum tilverunnar.“

Perrikar segir þetta ástand endurspeglast í menntakerfinu sem snúist að miklu leyti um kennisetningar í kynjafræði og hugmyndafræði trans. Námið snúist frekar um innrætingu en að fást við hugmyndir.

Hann segir þetta ástand vera á öllum skólastigum:

„Háskóli Íslands sækist ekki lengur eftir því að móta hugsandi fólk. Skólinn býður nú upp á woke-frasa, sjálfsmyndarpólitík og slagorð framfaratrúaðra. Þeir Íslendingar sem skara fram úr í vísindum, listum eða atvinnulífi gera það jafnan utan landsins, þar sem þeir kafna ekki í sjálfsbælingu samfélagsins.“

Dýpt

Perrikar segir að kyrrðin, fámennið og náttúrufegurðin á Íslandi geri landið að tilvöldum stað til að íhuga:

„Hér býr mikil andagift en hún nær ekki að blómstra. Ég hef lengi verið sannfærður um að Íslendingar séu í eðli sínu djúplega andlegir. Samt hefur þjóðarandinn villst af leið, eins og ráðvilltur unglingur.“

Hvetur hann Íslending sem skilji þjóðarsálina niður í dýpstu rætur til að gera nákvæma greiningu á þessu ástandi:

„Það sem hrjáir Ísland er ekki skortur á hæfileikum heldur það að stanslaust er grafið undan vitsmunalegri og andlegri dýpt.“

Grein Perrikar í heild sinni er hægt að nálgast í Morgunblaðinu í dag.

Greinin hefur vakið nokkra athygli á samfélagsmiðlum en meðal þeirra sem tjá sig um hana er Stefán Jón Hafstein stjórnarformaður RÚV:

„Snilld. Nóg fóður í móðganir.“

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hlaut dóm í heimalandinu eftir að hann flutti til Íslands – „Ég vona að þið rotnið öll í helvíti“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sagðist ekki hafa vitað að kærustur þyrftu að samþykkja kynlíf hverju sinni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði

Mest lesið

Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Furða sig á háu miðaverði í Vesturbænum – „Helvíti vel í lagt“
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði
Ödegaard dregur sig úr hópnum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Flúði af vettvangi eftir hnífstungu

Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi

Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Fréttir
Í gær

Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu

Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Fréttir
Í gær
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Fréttir
Í gær
Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?
Fréttir
Í gær

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago
Fréttir
Í gær

Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn

Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Fréttir
Í gær
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Fréttir
Í gær
Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum
Fréttir
Í gær

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?

Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld

Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sigurbjörg segir Ásdísi bæjarstjóra ekki hlusta á foreldra – „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“