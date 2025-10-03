Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?

Einhverja rak líklega í rogastans við lestur fréttar á vef RÚV fyrr í dag þar sem mátti lesa að ýmsir munir sem eru í eigu hins gjaldþrota flugfélags Play séu til sölu og þar á meðal hornsófi í hinum rauða einkennislit félagsins og verðið á honum aðeins ein króna. Þegar betur er að gáð virðist það vera of gott til að vera satt.
Sófinn ásamt ýmsu öðru frá Play er til sölu hjá fyrirtækinu Efnisveitan. Á vef þess segir um sófann:
„Vegna falls flugfélagsins Play er rauður hornsófi til sölu. Glæsilegur hornsófi í kraftmiklum rauðum lit sem setur sterkan svip á hvaða rými sem er. Sófinn er hannaður með sléttum línum, þægilegum sætispúðum og mjóum stálfótum sem gefa honum nútímalegt og létt yfirbragð. Sófinn hentar vel í móttökurými, setustofur eða opið vinnurými þar sem lögð er áhersla á bæði notagildi og stílhreint útlit.“
Sófinn er 360 sentímetrar að lengd og 210 sentímetrar að breidd. Þótt hann sé notaður og frá gjaldþrota fyrirtæki virðist því ein króna vera full lágt verð fyrir hann. Þegar þessi orð eru rituð þá stendur undir mynd af sófanum á vefsíðu Efnisveitunnar að verðið sé í vinnslu en svo stendur neðar að það sé ein króna. Líklega hefur það verð verið skráð til að koma sófanum inn á síðuna en velta má fyrir sér hvort það hefði ekki verið réttara að bíða með að skrá sófann á síðuna þar til endanlegt verð væri klárt.
Aðrir munir úr þrotabúi Play sem Efnisveitan auglýsir til sölu eru á eðlilegri verðum en fram kemur að nokkuð hafi verið slegið af verðinu á þeim öllum. Tveir munir hafa þegar verið seldir en tveir aðrir sófar eru til sölu þar af annar hornsófi sem af myndum að dæma virðist minni en rauði sófinn. Sá er grár og uppgefin mál eru 78 sentímetrar á hæð, 260 sentímetrar að breidd og 200 sentímetrar á dýpt. Þessi sófi er verðlagður á 334.800 krónur, með virðisaukaskatti, en nýr kostaði hann 550.000 krónur án virðisaukaskatts.
Það virðist því vera of gott til að vera satt að hægt sé að kaupa hornsófa úr þrotabúi Play á eina krónu.