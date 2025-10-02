fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Mikil óánægja meðal foreldra með Kópavogsmódelið – Saka bæjaryfirvöld um að fegra stöðuna

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 2. október 2025 14:21

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

BSRB, áður Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, segir nýja rannsókn sýna mikla óánægju meðal foreldra með svokallað Kópavogsmódel í leikskólamálum. Þetta kemur fram í frétt á vef samtakanna.

Viðtalsrannsóknin var unnin af Sunnu Símonardóttur, lektor við Háskólann á Akureyri, fyrir Vörðu Rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins.

Kópavogsmódelið vísar til breytinga á leikskólakerfinu sem ráðist var í haustið 2023. Breytingin fólst í að sex tíma vistun er nú gjaldfrjáls í leikskólum bæjarins en vistun umfram það felur í sér meiri kostnað en áður. Margir viðmælendur rannsóknarinnar upplifa að þessi kerfisbreyting hafi fyrst og fremst verið gerð út frá fjárhagslegum hvötum Kópavogsbæjar og ekki með velferð barna, starfsfólks og foreldra að leiðarljósi.

Óánægja sé með fyrirkomulag skráningadaga og safnskóla en á skráningardögum þurfa foreldrar sérstaklega að skrá börnin sín, sem sækja ekki leikskóla eins og venjulega, heldur er safnað saman í tvo leikskóla í sveitarfélaginu sem eru opnir á þessum dögum. Margir foreldrar senda börnin sín ekki í leikskólann á þessum dögum nema í neyð og lýsa því að börnin upplifi streitu og óöryggi við að fara í ókunnugt umhverfi.

Kópavogsmódelið henti sérstaklega illa foreldrum sem eru í verri félagslegri- og efnahagslegri stöðu og auki bæði almennt og fjárhagslegt álag hjá þeim hópum. Módelið gangi út frá því að foreldrar hafi gott félagslegt bakland og sveigjanleika í starfi sem sé ekki raunveruleiki allra.

Viðmælendur  töluðu um að breytingarnar hefðu meiri áhrif á mæður en feður þar sem þær beri í meiri mæli ábyrgð á að bregðast við styttri vistunartíma. Eins lýstu foreldrar togstreitu vegna álags á ömmur sem hlaupa undir bagg með fjölskyldum vegna breytinganna. Eins lýstu foreldrar mikilli tímapressu og streitu við að samræma vinnu og fjölskyldulíf, en þessar breytingar hafi aukið á álagið. Foreldrar sem búa við sveigjanleika í vinnu finna samt sem áður fyrir auknu álagi.

Foreldrar telja bæinn hafa byrjað á vitlausum enda – þ.e. ráðist í breytingar meðal annars á grundvelli vinnutímastyttingar þó svo að slíkt sé ekki orðið að raunveruleika hjá stórum hluta vinnumarkaðarins. Foreldrar kvörtuðu einnig undan samráðsleysi og telja að sparnaðarmarkmið hafi ráðið för frekar en velferð bæjarbúa.

Kópavogsbær hafi lýst góðri reynslu af nýja módelinu með því að vísa í eigin skoðanakannanir. Foreldrar sem rætt var við gagnrýndu þetta sérstaklega. Spurningar í könnuninni hafi verið mjög leiðandi og allt sett upp gagngert til að fá jákvæðar niðurstöður. Bæjarfélagið hafi svo neitað að breyta könnuninni þrátt fyrir gagnrýnina.

„Ég held að þetta hafi alltaf byrjað sem leið til sparnaðar og svo fegrað með hvað er best fyrir börnin. Þannig eru bara bæjarfélögin rekin,“ sagði ein móðirin. Önnur sagði: „Þetta er ekkert annað en […] yfirhylming yfir að reyna að ná inn tekjum.“

Foreldrarnir tóku fram að leikskólastarfsmenn hafi ekki fengið hærri laun, en það sé forsendan fyrir því að halda í gott starfsfólk. Ný stefna um að forðast leikskólalokanir hafi leitt til þess að þegar mannekla sé til staðar séu börnin send út að leika frekar en að loka leikskólanum. Allnokkrir viðmælendur telja að Kópavogsbær sé að forðast lokanir með öllum tiltækum ráðum til að fegra stöðuna.

Viðmælendur telja útfærslu bæjarins stuðla að ójafnrétti og ýta undir félagslega mismunun.

Viðtalsrannsóknina má lesa hér

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Mikil óánægja meðal foreldra með Kópavogsmódelið – Saka bæjaryfirvöld um að fegra stöðuna
Fréttir
Fyrir 31 mínútum
Telur leigjendur á Íslandi vantalda um 75.000 – „Það er nú svolítið mikil skekkja.“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Nýtt úthverfi sem útilokar möguleika 62% heimila á að eiga bíl
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gera alvarlegar athugasemdir vegna vinnubragða við lagningu göngustígs á Glerárdal
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sigþór svartsýnn og ómyrkur í máli: „Það eru því allar líkur á því að ástand vegakerfisins muni versna áfram“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Íbúar í miðbænum kæra framkvæmd sem þeir segja óframkvæmanlega – Efasemdir hjá borginni hurfu
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Birta mynd af meintum hryðjuverkamanni í Manchester
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum

Mest lesið

Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“

Nýlegt

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Amorim mátti ekki selja þrjá leikmenn en tveir þeirra eru farnir
Ríkharð segir áhugaverðar sögur á kreiki um hugsanlega heimkomu Heimis
Birta mynd af meintum hryðjuverkamanni í Manchester
Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann
Íþróttakonan Hekla Sif: Átröskunin tók yfir líf mitt
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Stefnir í samdrátt í Vestmannaeyjum vegna gjaldtöku á skemmtiferðaskip

Stefnir í samdrátt í Vestmannaeyjum vegna gjaldtöku á skemmtiferðaskip
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Fréttir
Í gær
Hanna Birna: Svartur dagur í dag – „Það má spara í mörgu en ekki lífsgæðum fólks“
Fréttir
Í gær

Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk

Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk
Fréttir
Í gær

Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“

Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“
Fréttir
Í gær
Sameiningarviðræðum HA og Bifrastar slitið eftir um tveggja ára þreifingar
Fréttir
Í gær

Stefán Einar hjólar í Bubba: „Hýenurnar vakna snemma“ – Býður Andra Snæ í þáttinn sinn

Stefán Einar hjólar í Bubba: „Hýenurnar vakna snemma“ – Býður Andra Snæ í þáttinn sinn
Fréttir
Í gær
Bjuggu til lífvænlegt egg úr húðfrumu einstaklings
Fréttir
Í gær
Langflestir Evrópubúar telja að aðild hafi verið jákvæð – Jákvæðnin mest í norðurhluta álfunnar
Fréttir
Í gær

Andri Snær svarar Stefáni Einari fullum hálsi: „Stefán Einar hefði mátt gefa sér betri tíma til að kynna sér málefnið“

Andri Snær svarar Stefáni Einari fullum hálsi: „Stefán Einar hefði mátt gefa sér betri tíma til að kynna sér málefnið“
Fréttir
Í gær

Ertu ekki búin að fá barnabætur í dag? – Þetta er ástæðan

Ertu ekki búin að fá barnabætur í dag? – Þetta er ástæðan
Fréttir
Í gær
Óargadýr í eigu Fast & Furious stjörnu halda hverfi í gíslingu og drepa aðra hunda
Fréttir
Í gær
Afbókanir farnar að berast ferðaþjónustuaðilum vegna falls Play – Misjafnar skoðanir á æskilegum viðbrögðum
Fréttir
Í gær

Hópi Norðlendinga ógnað með kindabyssu – Snerist snarlega til varnar

Hópi Norðlendinga ógnað með kindabyssu – Snerist snarlega til varnar
Fréttir
Í gær
Innbrot í snyrtistofu og hárgreiðslustofur – Lokaði gatnamótum með því að leggja bílnum
Fréttir
Í gær
Telur að stækkun NATO hafi verið ein meginástæða stríðsins í Úkraínu
Fréttir
Í gær
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Fréttir
Í gær

Helgi Hjörvar færir út kvíarnar

Helgi Hjörvar færir út kvíarnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ömurleg upplifun í Helgafellslandi – Þjófar létu greipar sópa hjá fólki sem var að flytja inn

Ömurleg upplifun í Helgafellslandi – Þjófar létu greipar sópa hjá fólki sem var að flytja inn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dularfulli fundur varnarmálaráðherra er hafinn – Enga feita hershöfðingja, ekkert skegg og ekkert sítt hár
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gufunesmálið: Hvers vegna fengu Stefán og Lúkas 17 ára fangelsisdóm?

Gufunesmálið: Hvers vegna fengu Stefán og Lúkas 17 ára fangelsisdóm?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll

Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segja Birgi hafa leikið lykilhlutverk í frelsun fræðikonu sem var í haldi íraskra öfgasamtaka í 903 daga

Segja Birgi hafa leikið lykilhlutverk í frelsun fræðikonu sem var í haldi íraskra öfgasamtaka í 903 daga
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sænski herinn grautfúll – Löngu búinn að biðja stjórnvöld um auknar drónavarnir en engin svör fengið