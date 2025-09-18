Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikahröppum sem þykjast vera að safna peningum fyrir Félag heyrnarlausra og ganga jafnvel svo langt að látast sjálfir vera heyrnarlausir.
Í tilkynningu frá embættinu kemur fram að umræddir aðilar hafi verið á kreiki við verslunarmiðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og þóst vera að safna peningum í nafni Félags heyrnarlausra. Um sé að ræða erlenda ríkisborgara, sem þykist jafnvel sjálfir vera heyrnarlausir, og séu þeir sagðir mjög ýtnir og frekir við að fá fólk til að millifæra peninga í gegnum síma. Borist hafi ábendingar vegna þessa og því sé ítrekað að umræddir aðilar séu ekki á vegum Félags heyrnarlausra.