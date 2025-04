Þetta er ódýrasta apótek landsins í almennum vörum

Rima Apótek er ódýrasta apótekið í nýjum samanburði verðlagseftirlits ASÍ. Til skoðunar voru aðrar vörur en lyf, þær vörur sem finna má frammi í versluninni.

Í tilkynningu ASÍ kemur fram að Borgar apótek og Lyfjabúrið hafi hafnað þátttöku, en á grundvelli þeirra gagna sem þar var aflað eru þau annað og þriðja dýrasta apótek landsins.

„Nokkru getur munað á verði eftir því hvaða vörur eru skoðaðar. Til dæmis er Lyfjaval að meðaltali 15% dýrara en ódýrasti kosturinn, en Better You fæðubótarefni kosta að meðaltali 35% meira í Lyfjaval en þar sem þau eru ódýrust – sem er iðulega í Rima Apóteki. Aftur á móti voru New Nordic vörur að jafnaði ódýrastar í Lyfjavali,“ segir í tilkynningunni.

Þá er þess getið að það geti borgað sig að bera saman verð og bent á að ýmsar vörur sem seldar eru í apótekum megi einnig finna í lágvöruverðsverslunum. Bent er á nokkur dæmi:

Nivea augnhreinsir (x-gentle, 125ml) kostaði 2.281kr í Borgar apóteki en 479kr í Bónus, næstum fimmfaldur munur. Varan kostaði einni krónu meira í Krónunni en Bónus.

By My Beard skeggsjampó kostaði 1.990kr í ÍslandsApóteki en 349kr í Nettó, næstum sexfaldur munur.

Gillette Cool Wave svitalyktareyðir kostaði tæpar 1.400kr í flestum apótekum, en aðeins 598kr í Bónus og 599kr í Krónunni.

Carefree flexi innlegg kostuðu 286kr í Bónus, 287kr í Krónunni, 288kr í Nettó og 585kr í Farmasíu.

Þá bendir ASÍ á það í tilkynningu sinni að apótek geti í einhverjum tilfellum verið ódýrari en lágvöruverðsverslanir, þótt munurinn í þá átt sé iðulega minni. Nokkur dæmi:

Hafkalktöflur, 60stk, kostuðu 2.790kr í Krónunni (og kosta enn) en voru (og eru) ódýrari í öllum apótekum sem skoðuð voru, fyrir utan Lyfjaval. Ódýrastar voru töflurnar í Lyfjaveri á 2.180kr en dýrastar í Lyfjavali á 2.855kr.

Solaray Once Daily Active Man fjölvítamín kostaði 3.061kr í Lyfjaveri og hefur verið á því verði síðan í haust, ef ekki lengur. Á megni könnunartímabilsins kostaði vítamínstaukurinn 3.599kr í Krónunni, eða tæpum 18% meira, og hefur síðan hækkað í 3.799kr, sem er 24% dýrara en í Lyfjaveri.

Veet Sensitive háreyðingarkrem með aloe vera kostaði 2.339kr í Nettó en aðeins 1.560kr í Apóteki Vesturlands í Ólafsvík.

Better You 5mg járnmunnúði kostar 2.021kr í Rima Apóteki en 2.399kr í Krónunni. Flestir aðrir BetterYou munnúðar eru hins vegar ódýrari í Krónunni.

Auglýsingar gjarnan villandi

Í tilkynningu ASÍ kemur fram að íslenskar verslanir hvetji oft til kaupa með afsláttum. Um þá gilda einhverjar reglur, til dæmis segir á vef Neytendastofu að útsala megi „ekki standa lengur en í sex vikur því þá er útsöluverðið orðið að venjulegu verði“.

„Í einhverjum tilfellum fæst ekki betur séð en að lengri tími hafi liðið frá verðlækkun í einhverjum apótekum,“ segir ASÍ í tilkynningu sinni og nefnir til dæmis eftirfarandi:

New Nordic Apple Cider hlaup í vefverslun Lyfjavals var selt á 2.621kr til 3. febrúar. Svo var það selt á „-20%“, eða 2.097kr, til 4. apríl, eða á hálfa níundu viku. Samhliða því var bætt við „Nýtt“ merkingu á vöruna sem er þar enn.

Siglufjarðarapótek hefur haft CeraVe Renewing fótakrem á 20% afslætti frá því í janúar síðastliðnum hið minnsta, en þá hóf verðlagseftirlitið skoðun á vefverslun apóteksins.

Rima Apótek hefur selt Nutrilenk Active, 30 hylki, og NutriLenk Gel, 100ml, á 25% afslætti frá því í janúar síðastliðnum hið minnsta, en þá hóf verðlagseftirlitið skoðun á vefverslun apóteksins.

Apótek Vesturlands ekki öll á sama verði

ASÍ nefnir einnig að verðlag á Apóteki Vesturlands virðist ekki hafa verið alfarið hið sama í útibúunum þremur í Borgarnesi, Akranesi og Ólafsvík. Þannig hafi til dæmis Better You D-Lúx 1000iu 15ml munnsprey verið selt á 1.493kr í Borgarnesi þann 13. mars en á 2.045kr í Ólafsvík.

Better You Magnesium Relax flögur kostuðu 2.413kr í Ólafsvík en 1.530kr í Borgarnesi. Á hinn bóginn kostaði Eylíf Smoother Skin & Hair 3.419kr í Ólafsvík en 4.850kr í Borgarnesi. Hafkraftur kostaði 2.650kr í Ólafsvík en 3.543kr í Borgarnesi.

Af 148 vörum sem bornar voru saman í Borgarnesi og Ólafsvík þann 13. mars voru 76 dýrari í Borgarnesi, 33 dýrari í Ólafsvík, og 39 á sama verði. Að meðaltali var verslunin í Borgarnesi 1,2% dýrari en í Ólafsvík.

Aðferðafræði:

Bornar voru saman vörur sem finna mátti í minnst níu apótekum. Aðeins var farið í apótek sem eru án aðgangsgjalds. Samanburðurinn fór fram frá miðjum febrúar til miðs mars.