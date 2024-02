Klikkuð samsæriskenning um vinsælustu tónlistarkonu heims breiðist út meðal stuðningsmanna Trump

Pirringur og reiði hins háværa hluta hins pólitíska hægrivængs í Bandaríkjunum beinist gegn hinni ofurvinsælu Taylor Swift og unnusta hennar, ruðningsstjörnunni Travis Kelce.

Óhætt er að segja að líf þeirra Swift og Kelce sé nánast eins og söguþráður í fullkominni fjölskyldumynd. Swift er frá kristnu heimili og ólst upp í hinu íhaldssama kántrí-ríki Tennessee. Eftir margar misheppnaðar tilraunir til að finna hinn eina rétt féll hún að lokum í fang skeggjaðs ruðningskappa sem er frá hjarta Bandríkjanna. Kelce eyðir hluta af frítíma sinum í að búa til „strákahlaðvarp“ með bróður sínum sem er einnig skeggjaður, ruðningskappi, vel kvæntur og bjórdrykkjumaður.

Swift ferðast um heiminn og kemur fram en birtist reglulega á leikjum Kelce þar sem þau kyssast og segja „ég elska þig“ svo oft að það er eiginlega ekki fyndið.

Menningarstríð

Þessi glansmynd af hinum ameríska draumi þar sem hefðbundin gildi, mikil vinna og trúin á ást, er eitthvað sem margir geta séð samsvörun í.

En þess í stað er ást þeirra orðin að sögunni um bandarískt menningarstríð.

Ástæðan er að Swift er ekki eingöngu átrúnaðargoð yngri kynslóða, sem eru þekktar sem „Swifties“. Hún er nefnilega einnig pólitísk og hefur ákveðnar skoðanir á mörgum málum. Hún hefur opinberlega tekið afstöðu gegn Donald Trump.

Á sama tíma hefur Kelce fengið stóran hluta af „Make America Great Again“ hreyfingu Trump upp á móti sér með því að krjúpa á hné á meðan þjóðsöngurinn er leikinn. Þetta gerir hann til að sýna samstöðu í baráttunni gegn kynþáttamisrétti og lögregluofbeldi.

Í umfjöllun Jótlandspóstsins um málið kemur fram að hann hafi einnig birst í auglýsingum fyrir lyfjafyrirtækið Pfizer og bóluefni þess gegn COVID-19. Hann hefur einnig auglýst Bud Light, bjór sem hægrimenn hafa sniðgengið vegna samstarfs framleiðandans við transmanninn Dylan Mulvaney.

Two words: Friendship. Chains.​

Tag a 21+ friend with #Sweepstakes in the comments for the chance to win a pair of these pic.twitter.com/VSzGQp4XNq

— Bud Light (@budlight) October 2, 2023