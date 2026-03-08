fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Sunnudaginn 8. mars 2026 12:30

Getur þú giskað rétt á nöfn þessara barna?

Getur verið að það séu tengsl á milli nafns okkar og útlits? Hljómar furðulega en niðurstöður stórrar rannsóknar benda til að svo sé.

Þegar foreldrar velja nafn á barnið sitt er hugsunin á bak við það að nafnið passi við barnið, það þarf að hljóma vel og það má helst ekki vera uppspretta stríðni þegar kemur að skólagöngu.

Það skiptir líka máli hvað nafnið þýðir. Mörg vinsæl nöfn tengjast styrk, birtu eða ást og sum börn fá nöfn tengd fjölskylduhefðinni.

Niðurstöður rannsókna ísraelskra vísindamanna benda þó til að það séu ekki eingöngu tilfinningatengd atriði sem hafa áhrif á hvaða nafn er valið.

Í rannsókn frá 2017 rannsökuðu vísindamenn við Hebrew University í Jerúsalem hvort fólk gæti sagt til um skírnarnöfn fólks út frá andliti þess. Niðurstaðan var mjög athyglisverð því þátttakendurnir giskuðu rétt í 25 til 40% tilfella, allt eftir því hvernig rannsókninni var stillt upp. Blick skýrir frá þessu.

Árangurinn var betri þegar þátttakendurnir fengu stuttan nafnalista til að velja úr. Í einu prófinu, þar sem fimm nöfn voru gefin upp sem möguleg, giskuðu þátttakendurnir rétt í 35% tilfella. Það er mat vísindamannanna að það hlutfall sé hærri en vænta mætti þegar giskað er tilviljanakennt.

Vísindamennirnir notuðu einnig tölvuforrit til að greina 94.000 andlit og bera saman við andlit fólks með sama skírnarnafn. Þessi greining sýndi að það var tilhneiging til að fólk með sama skírnarnafn líktist hvert öðru, sérstaklega í kringum augu og munn.

Vísindamennirnir segja að skýringuna á þessu sé ekki að finna í líffræði, heldur í félagslegum hreyfingum.

Ruth Mayo, meðhöfundur rannsóknarinnar, segir að allt frá fæðingu lifi fólk við ákveðnar væntingar sem skipuleggi heiminn í kringum það og að nafn þess verði hluti af þessari uppbyggingu.

Val foreldra á nafni getur tengst hugmyndum þeirra um persónuleika, stíl og tengsl.

