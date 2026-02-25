Þriggja barna móðirin sem fannst lifandi eftir að hafa verið saknað í 24 ár útskýrir hvers vegna hún lét sig hverfa

Árið 2001 yfirgaf þriggja barna móðirin Michele Hundley Smith, þá 38 ára gömul, heimili sitt og sagði fjölskyldunni að hún væri bara að fara út að kaupa jólagjafir. Hún skilaði sér aldrei heim aftur.
Lýst var eftir Smith en þegar hún fannst ekki þrátt fyrir víðtæka leit fóru margir að beina spjótum sínum að eiginmanni hennar. Orðið á götunni í Norður-Karólínu var að hann hefði komið henni fyrir kattanef. Þessar sögusagnir reyndust fjölskyldunni þungbærar og það var ekki fyrr en núna sem hægt var að kveða þær niður fyrir fullt og allt.
Lögregla hefur nú greint frá því að Smith sé fundin og sé við góða heilsu. Hún var í raun aldrei týnd heldur lét sig viljandi hverfa. Óskaði Smith eftir því að fjölskylda hennar yrði ekki upplýst um dvalarstað hennar en sú beiðni hefur vakið nokkra athygli. Hvers vegna ákvað Smith að yfirgefa eiginmann sinn og börn og hvers vegna vill hún ekki að þau viti hvar hún er?
„Mig langar hálfpartinn að hlaupa út og öskra: „Hún er á lífi, hún er á lífi,“ sagði frænka hennar, Barbara Byrd, við WFMYNews2 eftir að fréttir bárust af því að Smith væri á lífi.
Samkvæmt fjölmiðlum hefur Smith nú útskýrt hvers vegna hún lét sig hverfa. Það mun vera vegna viðvarandi átaka á heimilinu.
„Ég vil taka það fram að það voru engar ásakanir um saknæma háttsemi í tengslum við hvarf hennar en að sögn Smith mun hún hafa farið vegna viðvarandi heimilisvandamála á þeim tíma,“ sagði fógetinn í Rockingham-sýslu og bætti við að Smith hefði ekki útskýrt brottför sína nánar.
Árið 2001 voru börn hennar 19, 14 og 8 ára. Miðjudóttirin Amanda hafði aldrei gefið upp vonina um að finna móður sína. Árið 2018 stofnaði hún sérstaka Facebook-síðu þar sem hún óskaði eftir ábendingum sem gætu gagnast við leitina. Árið 2020 ræddi Amanda um málið við Dateline þar sem hún sagði að lengi hafi margir trúað því að Smith hefði verið rænt enda hefði hún aldrei yfirgefið börn sín, faðir Amöndu hafði þó aðra kenningu.
„Hann telur að hún hafi bara yfirgefið hann og okkur þetta kvöld.“
Amanda segir nú að hún sé í skýjunum yfir að móðir hennar sé á lífi en á sama tíma finnur hún fyrir blendnum tilfinningum.
Eins og áður segir hefur Smith óskað eftir því að dvalarstað hennar verði haldið leyndum, þar með talið frá börnum hennar.