Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum

Michele skildi eftir sig þrjú börn: 19, 14 og sjö ára þegar hún yfirgaf fjölskyldu sína og kom FBI meðal annars að leitinni að henni á sínum tíma. People greinir frá því að Smith hafi fundist á föstudag á „lífi og við góða heilsu“, en svo virðist vera sem hún hafi flúið á sínum tíma til að hefja nýtt líf.
„Mig langar hálfpartinn að hlaupa út og öskra: „Hún er á lífi, hún er á lífi,“ sagði frænka hennar, Barbara Byrd, við WFMYNews 2.
„Í mörg ár vissum við ekki hvort við ættum að syrgja eða bíða… Stærsta spurningin mín til hennar er: „Hvað gerðist fyrir öllum þessum árum? Hvað fékk þig til að fara? ‘“
Óvíst er hvað varð til þess að Michele fannst, en í frétt People kemur fram að rannsóknaraðilar hafi í síðustu viku fengið nýjar upplýsingar um málið. Þeir höfðu samband við Michele síðastliðinn föstudag og játaði hún að vera umrædd kona.
Skrifstofa sýslumanns á svæðinu segir að Michele hafi ekki viljað að staðsetning hennar yrði gerð opinber og því er ekki víst hvort börn hennar eða aðrir aðstandendur geti komist í samband við hana.
„Ég skil og virði að hún vilji ekki að við höfum samband við hana,“ sagði Byrd og bætti við að hún væri ekki reið út í frænku sína. „Stærsta svarið sem ég fékk í dag er að hún er á lífi. Ekkert annað skiptir máli akkúrat núna.“
Á Facebook skrifaði dóttir Smith, Amanda, langa yfirlýsingu eftir að fregnir bárust af því að móðir hennar hefði fundist.
„Hvað varðar skoðanir mínar og tilfinningar gagnvart mömmu… Ég er í skýjunum, ég er brjáluð, ég er miður mín, ég er út um allt! Mun ég eiga aftur samband við mömmu? Í hreinskilni sagt get ég ekki svarað því, því ég veit það einfaldlega ekki. Fyrstu viðbrögð mín eru auðvitað já, en svo hugsa ég um allan sársaukann… En jafnvel þá er mamma mín bara mannleg, eins og við öll.“
„Þegar mamma var hluti af daglegu lífi mínu sýndi hún mér ást og tengsl sem gleymast aldrei. Auðvitað deildum við stundum, en í augnablikinu man ég bara brosin sem við deildum, gleðistundirnar og ástina sem ég fann!“
Amanda sagði að faðir hennar hafi verið mikilvægur partur af lífi hennar og hann hafi stutt dyggilega við bakið á henni allt frá því að móðir hennar lét sig hverfa. „Bæði pabbi minn og mamma eiga rétt á því að val þeirra og tilfinningar séu virt,“ sagði dóttirin og lét að því liggja að Michele hefði ekki áhuga á að snúa til baka.
Rannsókn málsins stendur yfir.