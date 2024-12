Dularfullri drónar herja á New Jersey – Enginn veit hvaðan þeir koma eða hvers vegna þeir eru þarna

Dularfullir drónar herja nú á New Jersey í Bandaríkjunum. Engin svör hafa borist um hvaðan þessir drónar koma, hvers vegna þeim er flogið á þessu svæði og í hvaða tilgangi. Tilkynningar um drónana fóru að berast um miðjan nóvember.

Drónarnir hafa meðal annars sést á flugi í grennd við verksmiðjur Bandaríkjahers og yfir golfvelli Donalds Trump í Bedminster. Alríkislögreglan (FBI) hefur biðlað til almennings um að senda inn allar myndir og myndskeið af drónunum.

Íbúar í New Jersey eru farnir að ókyrrast. Embættismenn á svæðinu krefjast þess nú að heimavarnarráð Bandaríkjanna taki málið föstum höndum. Til dæmis með því að lýsa yfir afmörkuðu neyðarstigi svo hægt sé að skjóta drónana niður.

Þingmaður repúblikanaflokksins í New Jersey, Jeff Van Drew, sagðist hafa heimildir fyrir því að drónarnir kæmu frá írönsku móðurskipi. Pentagon hefur þó neitað þeirri kenningu og tekið fram að ekkert móðurskip frá Íran sé búið að koma sér fyrir við strendur Bandaríkjanna. Það sé mat Pentagon að drónarnir tengist hvorki andstæðingum Bandaríkjanna né erlendri þjóð.

Drónarnir eru sagðir risastórir og háþróaðir. Meðal annars geta þeir flogið með ljósin slökkt og vikið sér undan þyrlum og skönnum. Ríkisstjórinn Phil Murphy segir íbúum að drónarnir séu ekki ógn við öryggi almennings.

Time lapse video of the New Jersey drones the other night pic.twitter.com/SaoSUdo9i5

Áhugaleysi Pentagon, alríkislögreglunnar og heimavarnarráðsins fer nú verulega fyrir brjóstið á embættis- og þingmönnum New Jersey. Mörgum þykja viðbrögðin benda til þess að drónarnir gætu verið á vegum hins opinbera og þá sé ámælisvert að því sé haldið leyndu og íbúum haldið í myrkrinu.

Blaðamaður New York Post varð sjálfur vitni að flugi dróna á dögunum og lýsir því hvernig hlutur á stærð við bifreið af gerðinni Honda Fit hafi flogið yfir hann með blikkandi ljós í átt að hergagnaverskmiðjunni Picatinny Arsenal. Marga grunar að drónarnir komi í raun þaðan og herinn sé þar með fullkomlega meðvitaður um uppruna þeirra en haldi því leyndu.

Einn háttsettur starfsmaður lögreglunnar í New Jersey sagði við The Post: „Við erum öll ráðvillt um hvað í fjandanum er í gangi. Það virðist sem enginn hafi neinar áhyggjur af þessu. Ég hef aldrei á mínum ferli upplifað annað eins þar sem enginn getur svarað því hvað er að gerast.“

How are dozens of SUV-sized drones flying over New Jersey on a nightly basis and nobody in our government knows where they’re coming from or what they’re doing?

FBI, Congress, local officials – all baffled.

And no one is even talking about it?

WHAT?!pic.twitter.com/7ldNDqF94Y

— The Kevin Harlan Effect (@KevHarlanEffect) December 11, 2024