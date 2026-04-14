Þriðjudagur 14.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Ráðherrakönnun Maskínu: Sjálfstæðismenn hrifnir af Jóhanni Páli og Framsóknarmenn af Ölmu

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 15:30

Ráðherrarnir eru misvinsælir hjá kjósendum flokkanna.

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru hrifnastir af Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra en kjósendur Framsóknarflokksins af Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra. Þetta er á meðal þess sem kemur fram í ítarefni með nýrri ráðherrakönnun Maskínu.

Kristrún með breiðan stuðning

Eins og greint hefur verið frá er Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, vinsælasti ráðherrann í núverandi ríkisstjórn. Þegar rýnt er í ítarefnið sést að 59,8 prósent þeirra sem telja Kristrúnu hafa staðið sig best eru kjósendur hennar eigin flokks, Samfylkingarinnar. En Kristrún nýtur einnig töluverðs trausts kjósenda hinna ríkisstjórnarflokkanna, Viðreisnar og Flokks fólksins, sem og kjósenda Vinstri grænna. Óvinsælust er hún hjá kjósendum Sjálfstæðisflokksins, það er 19,9 prósent þeirra telja Kristrúnu hafa staðið sig verst.

Inga með yfirburðastuðning eigin flokksmanna

Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra, nýtur yfirburða trausts innan eigin flokks, Flokks fólksins, það er 73,1 prósent kjósenda þeirra telja hana hafa staðið sig best. Hún nýtur þó einnig yfir 10 prósent vinsælda hjá kjósendum Miðflokks og Sósíalistaflokks.

Píratar ánægðir með Þorgerði Katrínu

Af flokksformönnunum þremur í ríkisstjórninni er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sú eina sem nýtur meira trausts hjá öðrum en sínum eigin flokksmönnum. Það er 27 prósent Pírata telja hana hafa staðið sig best en 25 prósent Viðreisnarfólks.

Harka Þorbjargar nær til Miðflokksmanna

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, nýtur mikils stuðnings sinna eigin kjósenda í Viðreisn, það er 17,1 prósent. En hún er líka einn vinsælasti ráðherrann hjá Miðflokksmönnum (15,9 prósent) og Sjálfstæðismönnum (14,3 prósent) sem hugsanlega má skýra með afstöðu hennar í útlendingamálum og gagnvart erlendum glæpahópum. Píratar skera sig úr þegar kemur af vantrausti í hennar garð (9,4 prósent).

Virkjanaóður Jóhann Páll vinsæll hjá Sjálfstæðismönnum

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, er ásamt Þorbjörgu vinsælasti ráðherrann hjá Sjálfstæðismönnum. 14,3 prósent þeirra telja hann hafa staðið sig best en Jóhann Páll hefur beitt sér mjög fyrir virkjanaframkvæmdum. Að sama skapi telja 23,5 prósent kjósenda Vinstri grænna hann hafa staðið sig verst allra, lang hæsta hlutfallið hjá nokkrum flokki.

Daði Már og Logi Már skora hjá Vinstri grænum

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, nýtur mestra vinsælda hjá kjósendum Vinstri grænna (8,2 prósent) en mestra óvinsælda hjá Framsóknarmönnum (15,4 prósent).

Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, er langvinsælastur hjá Vinstri grænum (20,7 prósent).

Alma og Eyjólfur heilla Framsóknarmenn

Alma Möller, heilbrigðisráðherra, er vinsælust hjá Framsóknarmönnum (8,4 prósent). Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, er sömuleiðis vinsæll hjá Framsóknarmönnum (6,3 prósent).

Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, nýtur mestra vinsælda eigin kjósenda í Viðreisn (7,8 prósent). Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sömuleiðis sinna eigin kjósenda hjá Flokki fólksins (4,9 prósent).

