Hvaða ráðherrar hafa staðið sig best og verst? Athyglisverðar niðurstöður úr könnun Maskínu

Þetta er meðal þess sem kemur fram í niðurstöðum skoðanakönnunar Maskínu sem fram fór dagana 25. til 31. mars. Svarendur voru 969 talsins.
Þegar spurt var: Hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sig best á yfirstandandi kjörtímabili? voru niðurstöðurnar eftirfarandi:
Flestir, eða 21,1% nefndu Kristrúnu Frostadóttur en þar á eftir komu Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra (10,5%), Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra (10,3%), Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra (6,7%), Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra (2,8%), Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra (2,7%), Alma Möller heilbrigðisráðherra (2,2%), Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra (1,9%), Ragnar Þór Ingólfsson (1,7%) og lestina rak svo Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra (1,3%).
Þegar spurt var: Hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sig verst á yfirstandandi kjörtímabili? voru niðurstöðurnar eftirfarandi:
Flestir, eða 24,6%, nefndu Ingu Sæland en þar á eftir komu Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (19,8%), Eyjólfur Ármannsson (8,7%), Kristrún Frostadóttir (7,8%), Daði Már Kristófersson (6,0%), Alma Möller (5,9%), Jóhann Páll Jóhannsson (2,9%), Logi Einarsson (2,0%), Ragnar Þór Ingólfsson (1,9%), Hanna Katrín Friðriksson (1,4%) og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir (1,0%).