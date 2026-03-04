fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

Ísraelsmenn strax farnir að hóta því að drepa nýjan leiðtoga Írans

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. mars 2026 08:05

Mojtaba Khamenei hér fyrir miðri mynd. Mynd/Getty

Ísraelsmenn gerðu umfangsmiklar loftárásir á hernaðarleg skotmörk í Tehran í nótt. Þetta gerðist í kjölfar árásar Írana á sendiráð Bandaríkjanna í Dúbaí í gærkvöldi, en eldur kom upp í sendiráðinu eftir að dróna var flogið á það.

Greint var frá því í gærkvöldi að Mojtaba Khamenei, sonur Ayatollah Ali Khamenei, sem drepinn var í árásum Ísraelsmanna og Bandaríkjanna um síðustu helgi, hefði verið valinn til að taka við sem æðstiklerkur landsins af föður sínum.

Varnarmálaráðherra Ísraels, Israel Katz, hótaði því í morgun að hver sá sem yrði valinn til að taka við yrði drepinn ef haldið verður áfram á sömu braut.

Í færslu á X skrifaði Katz: „Hvaða leiðtogi sem íranska hryðjuverkastjórnin velur til að halda áfram áætlun sinni um eyðingu Ísraels, hóta Bandaríkjunum, hinum frjálsa heimi og ríkjum á svæðinu, og kúga írönsku þjóðina, verður öruggt skotmark fyrir aftöku – sama hvað hann heitir eða hvar hann felur sig.“

Mojtaba er 56 ára og næstelsti sonur Ali Khamenei og hefur hann sterk tengsl við Írönsku byltingarverðina (IRGC). Mojtaba hefur aftur á móti aldrei gegnt opinberu embætti og ekki haft formlegt hlutverk innan stjórnkerfisins.

Í morgun var svo greint frá því að Hvíta húsið í Bandaríkjunum hefði verið í vikum viðræðum við kúrdíska leiðtoga í Írak um að veita þeim hernaðarlegan stuðning til að gera árásir á Íran. Talið er að þúsundir kúrdískra vígamanna séu við landamæri Íraks og Írans og njóta þeir stuðnings frá sjálfstjórnarsvæði Kúrda í norðurhluta Íraks. Írönsk yfirvöld hafa gert árásir á svæðið síðan stríðið hófst á laugardag.

Ljóst þykir að stríðið sem hófst á laugardag mun dragast á langinn en óvíst er með öllu hver þróunin verður.

Íranir segjast nú hafa fulla stjórn á Hormússundi en sundið, sem liggur á milli Persaflóa og Ómannflóa, tengir mikilvæga sjóleið á milli Mið-Austurlanda og Suðaustur-Asíu, meðal annars með olíu, gas og aðrar nauðsynjar.

Írönsk hernaðaryfirvöld segja að öll skip sem reyna að fara um sundið eigi á hættu að verða fyrir skemmdum af völdum eldflauga eða dróna.

