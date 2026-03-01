Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“

Undanfarið eitt ár eða svo hefur 11 ára stúlka í Kópavogi verið lögð í einelti af hópi barna og ungmenna. Áreitnin hefur stigmagnast og náði líklega hámarki fimmtudaginn 19. febrúar þegar yfir 10 manna hópur barna og unglinga veittist að henni. Var hún flutt á slysadeild eftir árásina þar sem óttast var að hún væri nefbrotin, svo reyndist ekki vera en hún var með sjáanlega áverka.
Myndband frá aðdraganda og upphafi árásarinnar hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Í kjölfar þess birtu þessir óvinir stúlkunnar myndband á TikTok þar sem börn og ungmenni voru hvött til að sitja fyrir henni og skora á hana í það sem þau kalla „one on one“, þ.e.a.s. slagsmál.
Ljóst er að ástandið, sem hefur verið stúlkunni mjög erfitt, er að stigmagnast, jafnvel upp í eitthvað enn hættulegra og ógeðfelldara en það sem hefur verið í gangi. Hún hefur til dæmis fengið andstyggileg hljóðskilaboð.
Foreldrar stúlkunnar eru frá Litáen og tala nær enga íslensku. Stúlkan er hins vegar fædd hér á landi og er íslenskumælandi. Meðal annars vegna tungumálaerfiðleika hafa foreldrarnir átt erfitt uppdráttar við að fá úrlausn á málinu í kerfinu en hafa þó lagt sig fram. Meðal þeirra sem hafa talað máli þeirra er Elsa Kristinsdóttir, móðir einnar bekkjarsystur stúlkunnar, en hún rakti DV þessa sögu í umboði foreldra stúlkunnar.
Elsa útskýrir fyrir blaðamanni að vandamálið sé ekki í skóla stúlknanna, Snælandsskóla, öðru nær, þar hafi stúlkan fengið stuðning, heldur séu þetta börn úr öðrum skólum.
„Dóttir mín er í bekk með henni og þær eru vinkonur, þó ekki bestu vinkonur, en það er enginn í Snælandsskóla að leggja hana í einelti. Stelpan sem er forsprakkinn og startaði þessu, er í Álfhólsskóla.“ – Hún segir að upphafið hafi verið það að litáeska stelpan hafi sagt við eina stúlku í grúppunni: „hey niggah“. Hafi verið þar um að ræða merkingarlausa athugasemd, ekki í neinu samhengi við rasisma, enda var hún 10 ára gamalt barn þegar hún lét þetta út úr sér, eitthvað sem hún hefur væntanlega heyrt í kvikmyndum eða tónlist. Fyrir svo utan að hún bað stúlkuna margfalt afsökunar á þessu ávarpi.
„Þetta var það eina sem hún gerði og við það fór þessi stelpa, forsprakkinn, vinkona stelpunnar sem hún sagði þetta við, að ofsækja hana,“ segir Elsa og gefur í skyn að þetta hafi verið tylliástæða til að geta lagt annað barn í einelti enda hafi hún gerst sek um slíkt áður.
„Hún reyndi einu sinni að leggja dóttur mína í einelti. Ég hringdi bara í krakkann og var mjög orðhvöss, sagði að hún ætti ekki von á góðu frá mér ef hún hefði sig ekki hæga.“
„En hún fer semsagt upp úr þessu að senda henni ljót skilaboð og hún fær krakka með sér úr Álfhólsskóla, Fossvogsskóla og úr fleiri skólum.“ Segir Elsa að ofsækjendur litáesku stúlkunnar í hópnum séu frá 11 ára aldri, eða börn með fæðingarárið 2014, og síðan alveg upp í 10. bekk. Flest séu úr Kópavogi og Fossvogi, en í hópnum séu einnig börn frá Hafnarfirði og Vesturbæ Reykjavíkur.
„Þau hafa verið að koma að henni og hreyta í hana alls konar skít, kalla hana mellu, ógeð, og að hún eigi að drepa sig. Þau hafa líka sparkað í hana og fellt hana.“
Elsa segir að ástandið sé stigversnandi og valdi þolandanum gífurlegri vanlíðan. „Þú getur rétt ímyndað þér hversu ógnandi það er fyrir 11 ára barn að koma af fimleikaæfingu og þá veitist að þér 12 manna hópur. Hún þorir varla fara út úr húsi og er komin með miklar sjálfvígshugsanir. Síðan er, eins og ég sagði áður, komið í gang annað myndband þar sem beinlínis er verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Elsa segir að skólayfirvöld í Snælandsskóla hafi tekið vel á málinu og liðsinnt fjölskyldunni. Hún er hins vegar ósátt við Álfhólsskóla vegna afstöðu stjórnenda þar sem ekki hafa verið samstarfsfúsir. „Eftir að myndbandið fór í dreifingu tókst mér að fá upplýsingar um nafn og símanúmer móður forsprakkans. Ég lét foreldra þolandans fá þær upplýsingar en þegar hún hringdi sagðist móðirin ekkert vita um þetta. Það kemur mér ekki á óvart. Ég þekki til fjölskyldunnar í gegnum fótboltann því dóttir mín og þessi stelpa æfðu saman um tíma, og þetta eru foreldrar sem sinna ekki barninu sínu.“
Eftir að Elsa komst yfir myndbandið af aðdraganda og upphafi árásarinnar birti hún það í mörgum íbúagrúppum á Facebook og hefur hún hvatt foreldra til að kanna hvort þau sjái börn sín á myndbandinu og ræða alvarlega við þau ef svo er.
Hún er ósátt við viðbrögð lögreglu í kjölfar þess að árásin var kærð. Hún hefði viljað ákveðnari viðbrögð þar. „Lögreglan er ekki að gera neitt en ég hefði haldið að þetta væri alvarlegt mál og hún fengi réttargæslumann. Þetta er alvarleg líkamsárás á barn. En lögreglan útvegaði ekkert.“
Elsa segir að Snælandsskóli og foreldrar stúlkunnar hafi reynt að koma á fundi með foreldrum gerandans og Álfhólsskóla en skólastjóri Álfhólsskóla hafi neitað því. Lýsir hún yfir miklum vonbrigðum með þá afstöðu.
Hún hvetur fólk til að leita eftir myndbandinu áðurnefnda í íbúahópum á Facebook og að foreldrar kanni hvort börn þeirra sé að finna í hópi gerenda. Ofsóknirnar gegn stúlkunni séu að stigmagnast og það sé nauðsynlegt að höggva á hnútinn áður en illa fer.
„Foreldrar hennar eru búin að virkja eineltisteymi Kópavogsbæjar og eru að gera allt sem þau geta til að fá stuðning til að stöðva þetta.“
Hún vonar einnig að fjölmiðlaumfjöllun verði til vakningar í málinu.