Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra gagnrýnir harðlega árásir Bandaríkjanna og Ísrael á Íran. Hún segir þær brjóta gegn alþjóðalögum og muni sannarlega gera ástandið á svæðinu mun varhugaverðara.
Ingibjörg Sólrún gerir grein fyrir þessu i Facebook-pistli.
Hún segir Íran vera einræðisríki sem byggt sé á harðsvíraðri trúarkenningu þar sem mannréttindi séu fótum troðin og líf einstaklinga einskis metin og nú hafi Bandaríkin og Ísrael tekið málin í sínar hendur og ætli að steypa klerkastjórninni með hervaldi:
„Farið er í leiðangurinn undir yfirskini mannréttinda og að koma eigi í veg fyrir að klerkastjórnin komi sér upp og beiti kjarnorkuvopnum. Slík þróun sé innan seilingar og ógni öryggi svæðisins, Evrópu og Bandaríkjanna. Samt var okkur sagt eftir 12 daga stríðið í fyrra að árásir Bandaríkjanna og Ísraels hefðu verið sérlega vel heppnaðar og þeir hefðu eyðilagt búnaðinn sem notaður var til að auðga úran. Ef það er satt hver er þá hin yfirvofandi hætta sem Vesturlönd standa andspænis.“
Ingibjörg segir að hver svo sem hin raunverulega ástæða fyrir árásunum sé, þá sé ljóst að þær gangi gegn alþjóðalögum og stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og geti leitt af sér mikla stigmögnun átaka í Mið-Austurlöndum:
„Enginn getur heldur séð fyrir hvaða áhrif þetta mun hafa á þróun mála í Íran. En sporin hræða og reynslan kennir okkur að ríki eru mjög lengi að jafna sig eftir stjórnarskipti sem byggja á erlendri valdbeitingu. Ég hef starfað í Afganistan og Írak og séð samfélög sem virðast ekki geta rétt úr kútnum eftir erlenda íhlutun og ég vona af heilum hug að sömu örlög bíði ekki Íran. Nú skiptir gríðarlegu máli að kjarkmiklir leiðtogar beiti sér fyrir friðsamlegri lausn svo stríðshaukarnir ráði ekki för.“