Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 08:00

Lesa nánar

Af mörgum undarlegum uppátækjum Donalds Trump Bandaríkjaforseta þá þykir nýleg færsla hans á Truth Social þess efnis að bandarískt sjúkraskip væri á leiðinni til Grænlands til að hlúa að bágstöddum Grænlendingum með því undarlegra.

En frétt grænlenska ríkisútvarpsins, Kalaallit Nunaata Radioa (KNR), leiðir í ljós að hugmyndin er í vissum skilningi grænlensk. Kemur hún þó ekki frá grænlenskum yfirvöldum heldur frá múrara í Nuuk, sem er mikill stuðningsmaður Trumps.

Maðurinn heitir Jørgen Boassen. Hann hefur rætt stöðu heilbrigðismála á Grænlandi við bandaríska stjórnmálamenn, þar á meðal Jeff Landry, ríkisstjóra í Louisiana og repúblikana.

Þess má geta að Boassen var í vinfengi við hinn umdeila baráttumann Charlie Kirk, sem skotinn var til bana í fyrra. Á Facebook-síðu sinni birti Boassen skjáskot af fyrstu skilaboðunum sem Kirk sendi honum og prófílmyndin á síðunni er af þeim Boassen og Kirk saman:

Boassen er gagnrýnin á yfirráð Dana yfir Grænlandi og vill efla tengslin við Bandaríkjamenn. Hann er mikill aðdáandi Donalds Trump Bandaríkjaforseta.

Boassen telur að heilbrigðiskerfið á Grænlandi standi frammi fyrir miklum áskorunum og að fólk fái ekki alltaf þá þjónustu sem það þurfi. Hann segist, í viðtali við RNK, hafa komið þessum sjónarmiðum á framfæri við Bandaríkjamenn og að í kjölfarið hafi Trump sett fram hugmynd um að senda stórt sjúkrahússkip til að aðstoða Grænlendinga.

Ljóst er að beiðni um sjúkraaðstoð Bandaríkjamanna til handa Grænlendingum er með öllu óformleg og á rætur að rekja til þessa sérstæða grænlenska baráttumanns og samskipta hans við bandaríska ráðamenn.

Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands
