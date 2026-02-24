fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 15:30

Viðtal Þóru við Margréti Löf hefur farið fyrir brjóstið á sumum.

Umfjöllun RÚV um fjölskylduna á Súlunesi og sérstaklega viðtalið við Margréti Löf, sem dæmd var fyrir að bana föður sínum, hefur vakið mikið umtal á samfélagsmiðlum og sitt sýnist hverjum. Sumir telja viðtalið þarft og gott innlegg inn í umræðuna en aðrir gagnrýna ríkismiðilinn harðlega, segja umfjöllun sem þessa ekki tímabæra eða að verið sé að gefa dæmdum morðingja vettvang til að upphefja sig.

„Ég myndi lýsa mér fyrst og fremst sem mjög góðhjartaðri manneskju. Ég elska að gefa af mér og láta gott af mér leiða og er til staðar fyrir fólk. Svo er ég trú, trygg, traust. Svo er ég metnaðargjörn og klára alltaf það sem ég tek mér fyrir hendur og skila því vel frá mér.“

Þetta er á meðal þess sem Margrét Löf sagði í útvarpsviðtali við Þóru Tómasdóttur hjá RÚV í gær, 23. febrúar. Margrét sagðist elska foreldra sína, vera í afneitun um að faðir hennar væri dáinn og að hún sakni hans. Sagðist hún vera að fara að gráta yfir þessu.

Ólga á samfélagsmiðlum

Hefur þetta farið fyrir brjóstið á mörgum, einkum í ljósi þess að Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness fyrir það að bana föður sínum á heimili þeirra í Súlunesi í Garðabæ í apríl síðastliðnum. En fram hefur komið að Margrét hafi beitt foreldra sína ofbeldi um langt skeið.

„Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“ spyr gagnrýnandinn Jónas Sen í færslu á samfélagsmiðlum, augljóslega misboðið.

Hafa fjölmargir tekið undir gagnrýni hans á RÚV. Til að mynda segist tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens, vera hugsi yfir þessu.

„Engin sómakennd og því miður er almannastöðin að mestu horfin,“ segir einn í athugasemdum.

„Óneitanlega nokkur æsifrétta óþefur af þessu,“ segir annar.

RÚV að breytast

Annar sem leggur orð í belg á samfélagsmiðlum er blaðamaðurinn Björn Þorláksson. Hann segir viðtalið merki um breytingar hjá RÚV.

„Mér sýnist að þjóðin hafi legið hálfdofin og hugsað sitt síðan viðtalinu við banakonu foreldris var útvarpað í gær. Viðtal við veika konu? Skilaboð? Skyldur, ábyrgð, réttarheimspeki?“ spyr Björn. „Þetta var vægast sagt mjög ögrandi blaðamennska sem spyr áleitinna spurninga. Ég felli ekki sjálfur dóma – er enn að melta.“

Bendir hann á að það verði umræða um málið á Samstöðinni í kvöld. Segir hann að þetta mál, líkt og Ástu Lóu málið, sýni hraðar breytingar hjá RÚV þessi misserin.

„Varfærni miðillinn sem RÚV var, minn vinnustaður um árabil forðum, er gjörbreyttur. Kannski er það ágætt en kannski ekki,“ segir Björn.

Mannkostir morðingja

Einum fyrrverandi fréttamanni RÚV og núverandi starfsmanni Sameinuðu Þjóðanna, Árna Snævarri, er ekki skemmt.

„Er verið að reyna að hafa áhrif á gang dómsmáls eða ætlar RÚV að byrja með þáttaröðina „Morðingi vikunnar“? Ég spyr því á forsíðu vefs RÚV má sjá fyrirsögnina „Margrét Löf: „Trú, trygg, traust.” Falleg mynd af Margréti gefur tilefni til að halda að hérsé á ferðinni nærmynd af hestaíþróttakonu enda birt í flokknum “Samfélag”,“ segir hann. Spyr hann hvort að rætt verði við fleiri dæmda morðingja og þeir spurðir hvaða mannkostum þeir séu búnir.

Strái salti í sárin

Þá hefur umræðan logað víða á samfélagsmiðlum. Meðal annars í athugasemdakerfum fjölmiðlanna sem fjallað hafa um viðtalið. Sem og annars staðar, til dæmis á Reddit. Í umræðum þar er meðal annars bent á að umfjöllunin komi of snemma. Málið sé enn þá í gangi og eigi eftir að fara á hærra dómstig.

„Það er sláandi lágkúra að framleiða slíka þætti þegar faðir hennar og fórnarlamb er varla orðinn kaldur í jörðinni. Þetta er versta sort af rusl „blaðamennsku“ sem skeytir engu um aðstæður fórnarlamba og þeirra sem hlut eiga að máli,“ segir upphafsmaður umræðunnar á Reddit.

Fleiri taka undir það.

„Sammála. Þessi umfjöllun er engum til gagns og helst til þess fallin að strá salt í sár aðstandenda. Margrét á enga vorkunn skilda og allra síst núna. Þesis þáttur hefði kannski meikað sens eftir 10 ár, kannski,“ segir annar.

Samfélagið geti lært

Skoðanir eru hins vegar skiptar og alls ekki allir sammála fyrsta ræðumanni. Margir segja umfjöllunina og viðtalið hafa átt rétt á sér og sé mikilvægt innlegg inn í þjóðfélagsumræðuna.

„Þessi þáttur á bara fullt erindi við þjóðina og er fréttnæmur í sjálfum sér og getur verið upplýsandi,“ segir einn netverji. „Það er galið að tala eins og þetta sé einhver glans þáttur sem setur Margréti Löf á einhvern stall og afsakar hana. Það er fullkomlega forsvaranlegt að gera svona fréttaskýringarþátt um svona mál. Ekki síst vegna þess að á dómnum sést hvernig þetta ofbeldi blasti við mörgum um langt skeið, en samt endaði þetta eins og var. Samfélagið getur lært af þessum harmleik.“

 

 

 

