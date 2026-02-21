Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn

Haraldur Sigurðsson skemmtikraftur, sem gerði garðinn frægan í tvíeykinu Halli og Laddi, er látinn. Hann var 83 ára að aldri.
Haraldur var fæddur árið 1942 í Hafnarfirði, eldri hálfbróðir Þórhalls „Ladda“ Sigurðssonar. Ungur var hann söngvari í mörgum hljómsveitum, meðal annars með bróður sínum. Síðar áttu þeir eftir að hefja feril í Sjónvarpinu, bæði í barnaefni og svo grínefni fyrir fullorðna.
Í áratugi skemmtu þeir bræður saman sem Halli og Laddi og svo í hljómsveitinni HLH flokknum.
Haraldur var sölustjóri hjá bílaumboðinu Jöfri, vann hjá Húsasmiðjunni og sem smiður. Hann lést á Landspítalanum þann 18. febrúar síðastliðinn.