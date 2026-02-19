Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma

Lögreglumenn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fylgdust með svikahröppum að verki, í netheimum, í rauntíma fyrr í dag.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögrglunni á höfuðborgarsvæðinu. Í tilkynningunni segir að því miður gerist það ekki oft að endurheimt náist í svikamálum yfir netið en þar skipti tíminn öllu máli. Í dag hafi aðstæður þó verið þannig að lögreglan hafi getað fylgst með því í rauntíma þegar fólk með rafræn skilríki var blekkt til þess að skrá sig inn á svikasíðu í nafni Skattsins og með því gefa brotamönnum leið til þess að hafa af þeim fjármuni. Jafnóðum hafi lögreglan hringt í þolendur þessara brota og hvatt þá til að vera í samskiptum við sinn viðskiptabanka. Unnið sé að því að taka síðuna niður en þangað til verði lögreglan á vaktinni.
Í tilkynningunni er áréttað að fólk hafi varann á þegar því séu sendir tenglar inn á vefsíður. Telji fólk óljóst hvort um svik sé að ræða sé góð regla að hafa samband við sendandann símleiðis í opinbert símanúmer eða fara inn á opinbera síðu sendanda og skrá sig inn þar – ekki ýta á tengla.
Ef fólk telur sig hafa orðið fyrir svikum vegna þessa og telur sig hafa tapað fjármunum er því bent á að hafa strax samband við sinn viðskiptabanka og fá þar ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu.