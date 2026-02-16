fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hafrún er komin með nóg af þessari umræðu um afreksfólk – „Gengur ekki að það sé ráðist á það fyrir það í heimspressunni“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 16. febrúar 2026 16:00

Hafrún Kristjánsdóttir. Mynd: HR.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hafrún Kristjánsdóttir, prófessor við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík, er komin með nóg af framkomu fólks við íþróttakonuna Caster Semenya. Í pistli sem hún skrifar segist hún ekki hún að sér hafi oft liðið „hálf illa yfir hvernig heimurinn hefur komið fram við ljúfa konu sem ég hitti og spjallaði við í dágóða stund 2016.“ 

Hafrún rekur það að hún hafi farið á ferna Ólympíuleika og eitt af því sem sjáist mjög skýrt þar er að margir keppendur eru „outliers“, útlagar í einhverjum skilningi. Einstaklingar sem búa yfir meðfæddum eiginleikum, oftast líkamlegum, sem veita þeim forskot yfir meðalmanneskjuna.

„Sumir eru einstaklega hávaxnir og það hentar afar vel í ákveðnum greinum. Aðrir eru mjög lágvaxnir, jafnvel smágerðir eins og 10 ára börn, og sá líkamsvöxtur hentar fullkomlega í þeirra íþrótt. Sumir eru gríðarlega kraftmiklir, naut að burðum. Auðvitað hafa þau æft gríðarlega mikið en það er líka ljóst að enginn verður svona án ákveðinna erfðafræðilegra forsendna. Það eru ekki allir sem geta byggt upp slíkan styrk eða vöðvamassa, nema að hafa góð gen, nú eða með ólöglegum leiðum.“

Hátíð þeirra sem eru öðruvísi á einhvern hátt

Ólympíuleika segir Hafrún í raun að hluta til hátíð þeirra sem eru á einhvern hátt öðruvísi.

„Öðruvísi en líka ótrúlega dugleg að vinna með það sem þau fengu í vöggugjöf. Náttúrulegur breytileiki mannslíkamans blasir þar við manni og hann er fallegur. Við fögnum því þegar fólk finnur íþrótt sem hentar líkama þeirra. Og við getum bent á að afreksfólk kemur í öllum stærðum og gerðum.“

Hafrún segist aldrei hafa heyrt gagnrýni á þennan breytileika, nema þegar kemur að konum sem hafa óvenju hátt náttúrulegt magn testósteróns.

„Enginn heldur því fram að það sé svindl að blakari sé 2,20 m á hæð. Enginn stingur upp á að banna körfuboltamenn yfir 2,05 m. En þegar kona hefur líffræðilega eiginleika sem víkja frá meðaltali þá breytist umræðan.

Þessar konur eru konur. Ekki trans konur. Ekki karlar. Þær eru konur, með náttúrulegan líffræðilegan breytileika. Samt hefur ítrekað verið gefið einhvers konar skotleyfi á þær: að gera grín, hæðast og draga kyn þeirra í efa. Sumir valdamestu menn í heimi hafa opinberlega talað um þær sem karla eða fríks. Og við verðum að muna: þetta eru ungar konur sem lenda skyndilega í kastljósi heimsfjölmiðla og eru á forsíðu heimspressunnar fyrir hvað þær eru skríntnar, svo skrítnar að þær ættu ekki að mega vera með. Þetta kemur alltaf í kjölfarið að þær standa sig vel í íþrótt sinni eftir áralanga þjálfun.“

Vakti heimsathygli aðeins 18 ára

Hafrún rekur því næst sögu Semenya inn á svið íþróttasögunnar:  Caster Semenya vakti heimsathygli árið 2009, aðeins 18 ára gömul, þegar hún vann 800 metra hlaup á heimsmeistaramótinu í Berlín. Nánast samstundis hófust opinberar rannsóknir og umræður um kyn hennar. Hún þótti of vöðvastælt og of karlmannleg.

„Í ljós kom að Caster er sannarlega kona en með líffræðilegt ástand sem hefur áhrif á hormónastarfsemi og veldur því að hún er með hærra náttúrulegt magn testósteróns en meðalkona. Getið þið ímyndað ykkur að vera 18 ára stelpa sem nær heimsárangri í sinni íþrótt og verða skyndilega heimsfræg fyrir útlitið sitt? Fyrir að vera talin líkari karli en konu? Það voru myndir af henni í heimspressunni með fyrirsögninni „Boy or a girl?““

Caster Semenya

Hafrún segist muna vel eftir Semenya árið 2009, henni hafi fundist hún kraftmikil og óvenju vöðvastælt fyrir millivegalengdahlaupara. Árið 2016 hafi þær síðan hist og talað saman í dágóða stund á meðan þær biðu eftir rútu á frjálsíþróttavellinum.

„Hún kom mér fyrir sjónir sem hlédræg, ljúf og yfirveguð ung kona. Hún var í frábæru formi og með vöðva. En hún var miklu minni öll en ég hélt. Raunar væri hún eins og væskill ef hún stæði við hliðina á CrossFit stjörnunum okkar; Katrín Tönju, Söru Sigmunds og Annie Mist.

Ég dáðist að hugrekki hennar. Hún mætti aftur og aftur á stóra sviðið þrátt fyrir að umræðan um hana væri oft grimm. Alþjóða frjálsíþróttasambandið, setti reglur sem kváðu á um að konur eins og hún þyrftu að taka hormónalyf til að lækka náttúrulegt testósterónmagn sitt til að mega keppa í ákveðnum greinum. Reglurnar náðu aðeins til sumra vegalengda, ekki allra greina, þær náðu til greinanna sem hún keppti í. Hún þurfti að taka lyf ekki stelpur sem voru með nátturlega hátt testósterómagn og kepptu í kastgreinum eða sprettum svo dæmi sé tekið. Semenya barðist gegn þessu fyrir dómstólum og málið fór alla leið til Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem hún vann.“

Sara, Katrín Tanja og Annie Mist

Hafrún segir að eftir að hafa hitt Caster hafi hún vonað að svona mál myndu ekki endurtaka sig. Henni hafi fundist ömurlegt hvernig heimurinn kom fram við unga konu. Svo hafi mál Imane Khelif á Ólympíuleikunum í París komið upp, en Hafrún var stödd á þeim leikum.

„Upplýsingaóreiðan var slík á meðan leikunum stóð að ég áttaði mig ekki strax á því að við værum að horfa upp á svipað dæmi og hvað varðaði Semenya. Ung kona vinnur til gullverðlauna og verður fyrir fordómum og niðurlægingu fyrir það eitt að vera hún sjálf.

Við getum ekki komið svona fram við fólk. Ef við ætlum að halda því fram að náttúrulegur líffræðilegur breytileiki sé vandamál hvar ætlum við þá að draga línuna? Ætlum við að banna körfuboltamenn yfir 2,05 m? Kúluvarpara yfir ákveðnum vöðvamassa? Eða bara banna þennan breytileikia í 800 metra hlaupi en ekki 100 metrum? Ólympíuleikar eru vettvangur mannlegs fjölbreytileika og ef fólk er eitthvað mikið öðruvísi þá gengur ekki að það sé ráðist á það fyrir það í heimspressunni. Hvað þá af valdarmesta fólki í heimi.“

Fréttt Vísis 15. febrúar 2026.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hafrún er komin með nóg af þessari umræðu um afreksfólk – „Gengur ekki að það sé ráðist á það fyrir það í heimspressunni“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Bandaríkjamaður viðurkenndi að íslenska leiguíbúðin væri illa þrifin – Fékk samt megnið af tryggingunni til baka
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Flugvél á leið til Mexíkó gerði neyðarlendingu í Keflavík
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Guðmundur Ingi hættir sem varaformaður Vinstri grænna

Mest lesið

Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið
Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn
Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Breiðablik staðfestir kaupin á Ívari Erni
Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Svona er staðan á meiddu mönnum United – Snýr aftur eftir viku
Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Ferill Grealish gæti tekið óvænta stefnu í sumar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Svana Helen fékk spennandi starf og dregur framboð sitt til baka
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks

Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“
Fréttir
Í gær
Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Fréttir
Í gær

Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“

Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Fréttir
Í gær

Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“

Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi

Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi

Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“

Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
HP sigrar á alþjóðlegri tæknimessu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi

Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“

Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi