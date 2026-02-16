fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu

Ritstjórn DV
Mánudaginn 16. febrúar 2026 18:04

Yngri bróðir Gabríels Douane Boama hefur verið dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir tvær hættulegar líkamsárásir, önnur þeirra hnífstunguárás, en einnig fyrir rán og brot gegn sérrefsilögum. Hann naut aðstoðar eldri bróður síns við aðra árásina sem beindist gegn tveimur stúlkum.

Dómurinn féll þann 9. febrúar sl. en þar kemur fram að yngri bróðirinn hafði þá sætt óslitnu gæsluvarðhaldi frá 15. ágúst á síðasta ári.

Hnífstunguárásin átti sér stað árið 2022, þegar yngri bróðirinn var aðeins 15 ára gamall, en þá stakk hann ungan dreng í bakið á göngustíg í Grafarvogi.

Hin árásin átti sér stað þann 31. desember árið 2023. Yngri bróðirinn hafði þá stolið úlpu af stúlku og neitaði að skila henni. Þegar stúlkan mótmælti lét hann höggin dynja. Vinkona stúlkunnar reyndi að koma henni til aðstoðar en þá steig Gabríel inn í átökin og veittust bræðurnir að stúlkunum með hrottalegu ofbeldi og köstuðu í þær ýmsum lausamunum, svo sem glerflöskum, diskum, pönnu, borði og fleiru.

Bróðirinn var einnig ákærður fyrir rán sem var framið í félagi við annan pilt. Piltarnir tveir ruddust inn í bifreið, veittust að ökumanninum og þvinguðu hann til að afhenda þeim mikið magn af áfengi sem var geymt í farangursgeymslunni. Höfðu þeir á brott með sér sjö kassa af bjór, tvær flöskur af hvítvíni, þrjár 500 ml flöskur af Opal og tólf stykki af eins lítra vodkaflöskum, tólf stykki af 700 ml vodkaflöskum og 40 stykki af 500 ml vodkaflöskum.

Loks var bróðirinn sakaður um brot gegn sérrefsilögum, þar með talið gegn vopnalögum, umferðarlögum og fíkniefnalögum.

Gabríel hlaut 12 mánuði fyrir líkamsárásina og eins og áður hefur komið fram hlaut yngri bróðir hans 2,5 ára fangelsi en dómari taldi ekki rétt að skilorðsbinda refsinguna í ljósi alvarleika brotanna.

Dómurinn var kveðinn upp þann 9. febrúar en sama dag var Gabríel úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna stunguárásar sem átti sér stað helgina áður. Hann er eins ákærður ásamt fimm öðrum fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, húsbrot og eignarspjöll fyrir að hafa ruðst í heimildarleysi inn í búð í Kópavogi í september árið 2021 og veist þar með ofbeldi að fjörum mönnum sem þar voru staddir. Aðalmeðferð hefur þegar farið fram í því máli.

Gabríel og yngri bróðir hans afplánuðu báðir refsingu á Hólmsheiði nýlega og unnu þar saman að tónlistarsköpun. Gabríel ræddi við DV um tónlistina og lýsti því að bræðurnir ættu sér báðir þann draum að komast á beinu brautina. Gabríel tjáði sig þar um þau brot sem þeir bræður hafa nú verið dæmdir fyrir.

„Við erum að fara saman í aðalmeðferð. Þetta er gamalt mál og það er ákært fyrir stórfellda líkamsárás og vopnað rán. En þetta er kafli í lífi okkar sem er lokið og núna ætlum við að halda okkur við tónlistina,“ sagði Gabríel. Skömmu eftir viðtalið voru bræðurnir þó aðskildir. Gabríel féll á bindindi og var sendur á Litla-Hraun og yngri bróðir hans endaði í einangrun eftir átök við fangavörð.

Sjá einnig: Gabríel Douane og bróðir hans semja tónlist saman á Hólmsheiði – „Ég á skilið að vera í fangelsi fyrir það sem ég hef gert“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu
