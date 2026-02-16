Flugvél á leið til Mexíkó gerði neyðarlendingu í Keflavík

Hollensk flugvél á leið til Mexíkó þurfti að gera neyðarlendingu í gær, sunnudag, vegna þess að farþegi þurfti á læknisaðstoð að halda. Ekki er vitað um líðan hans.
Eins og greint er frá í breska blaðinu The Mirror þá þurfti flugvél á vegum hollenska flugfélagsins KLM að gera neyðarlendingu á Keflavíkurflugvelli. Vélin var á leið frá höfuðborginni Amsterdam til Mexíkóborgar. Um er að ræða mjög langt flug, það er um tólf klukkutíma.
Eftir um það bil tveggja klukkutíma flug, um miðjan dag í gær, kom upp neyðartilvik í vélinni og var ákveðið að lenda á næsta flugvelli, sem var Keflavík.
Farþeginn var sóttur af sjúkraflutningamönnum og færður á sjúkrahús. Ekki er vitað um líðan hans. Bensíni var bætt við vélina og hún hélt áfram flugi sínu til Mexíkóborgar tæplega sex síðdegis í gær.