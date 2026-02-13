fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

DV

Fréttir

Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 13. febrúar 2026 17:46

Fjölmiðlamaðurinn Óðinn Svan Óðinsson sagði í dag frá því að hann hefði sagt upp starfi sínu á RÚV eftir um sjö ára starf fyrir stofnunina. Þetta kom fram í færslu hans kl. 15.29 á Facebook. 

Í viðtali við Vísi um hvað tæki við sagði Óðinn Svan orðrétt: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi ef maður er með þrjú börn.“

Og það reyndist orð að sönnu því klukkustund síðar birtist frétt á Akureyri.net um að Óðinn Svan myndi skipa 1. sæti L-listann á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum.

„Ég er Akureyringur í húð og hár og þekki það á eigin skinni hversu gott er að búa á Akureyri og ala upp börn í bænum. En það þarf að passa að bærinn okkar haldi áfram að vaxa og dafna og þess vegna langar mig að bjóða fram krafta mín í það verkefni,“ sagði Óðinn við Akureyri.net. „Í störfum mínum hjá RÚV hef ég aflað mér víðtækrar reynslu af samfélagsmálum og stjórnsýslu og vil nýta þá reynslu í þágu heimabæjarins.“

L-listinn er í meirihlutasamstarfi í dag með þrjá bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn. Núverandi oddviti listans, Halla Björk Reynisdóttir, gefur ekki kost á sér áfram.

L-listinn hefur verið í meirihluta í bæjarstjórn síðustu 16 ár; hlaut sögulega kosningu 2010 þegar hann fékk sex bæjarfulltrúa og hreinan meirihluta, sem hafði aldrei gerst í bæjarstjórn Akureyrar. Frá 2014 hefur L-listinn verið í samstarfi við aðra í meirihluta.

