Þórir vill leiðrétta ranghugmyndir um einkabílinn – Ríkið í bullandi plús

Þórir Garðarsson, stjórnarmaður í Félagi sjálfstæðismanna í Grafarvogi, segir þeirri ranghugmynd haldið á lofti að hið opinbera niðurgreiði bílaumferð og nauðsynlegt sé að draga úr umferð einkabíla. Veruleikinn sé hins vegar sá að ríkið hafi tvöfalt meiri tekjur af bílum en sem nemur útgjöldum til vegamála.
Þetta kemur fram í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.
Þórir gerir svofellda grein fyrir þessu:
„Beint framlag ríkissjóðs til vegakerfisins í fjárlögum þessa árs nemur um 55 milljörðum króna. Þar af fara rúmir 34 milljarðar í framkvæmdir á vegakerfinu og um 11 milljarðar í rekstur og þjónustu. Þetta er sá kostnaður sem fer með beinum hætti í uppbyggingu og viðhald vega.
Á móti koma hins vegar verulegar tekjur ríkisins af akstri og bifreiðum. Umhverfis- og eldsneytistengdir skattar, þar með talið kílómetragjald, kolefnisgjöld og virðisaukaskattur af eldsneyti, nema samanlagt umtalsverðum fjárhæðum, áætlað um eða yfir 100 milljörðum króna. Við bætast svo vörugjöld af innflutningi og sölu bifreiða, sem má áætla á bilinu 10-15 milljarða króna á árinu plús vsk.
Heildartekjur ríkissjóðs af bifreiðatengdri starfsemi eru því að jafnaði a.m.k. tvöfalt hærri en kostnaður við vegakerfið. Einkabílar eru um 86% allra ökutækja í umferð og standa því undir stærstum hluta þessara tekna.“
Þórir segir rangt að bílaumferð sé niðurgreidd, öðru nær sé hún mikilvægur tekjustofn fyrir ríkissjóð. Hann bendir einnig á að slit á vegakerfinu stafi að miklu leyti af umferð þungra atvinnubíla sem valdi miklu meira álagi á vegi en fjölskyldubíllinn.