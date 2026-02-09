Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“

Hafdís Björg Kristjánsdóttir einkaþjálfari hefur sett af stað söfnun fyrir eldri systur sína, Sigríði Rögnu, sem tekst nú á við krabbamein í annað sinn. Í færslu þar sem Hafdís Björg greinir frá veikindum systur sinnar kemur fram að kostnaðurinn er orðinn meiri en fjölskyldan ræður við. Sigríður Ragna er búsett á Spáni og fær því enga aðstoð frá sjúkratryggingum.
„Árið 2023 skrifaði ég söfnunarpóst fyrir elsku Hrönnina okkar, bestu vinkonu mína og betri helminginn minn sem þá var að berjast við krabbamein,“ byrjar Hafdís Björg færslu sína, en vinkona hennar Hrönn Sigurðardóttir atvinnumaður í Ólympíufitness lést 44 ára gömul í júní árið 2023.
„Aldrei bjóst ég við að setja saman aðra söfnun fyrir hina fyrirmyndina í mínu lífi, en hér erum við.
Því miður er lífið ekki alltaf sanngjarnt en við reynum öll að gera okkar besta til að takast á við þau verkefni sem koma, sama hversu bugandi þau eru.
Núna er Sigga systir mín að berjast við krabbamein í annað sinn.
Hún fær enga aðstoð frá sjúkratryggingum né öðrum tryggingum þar sem hún flutti til Spánar. Ísland bendir á Spán og Spánn á Ísland. Við höfum leitað ráða hjá lögfræðingi sem segir að það eina sem við getum gert sé að halda áfram að leggja út fyrir meðferðunum.
Núna eftir aðgerð þurfa læknar hennar að framkvæma sérstakt vefja-/genapróf á æxlinu. Þetta próf segir til um hvort lyfjameðferð muni raunverulega gagnast henni.
Þetta snýst um að velja rétta meðferð, með sem minnstum skaða og sem bestum lífsgæðum.“
„Sigga er móðir, listakona og hjarta fjölskyldunnar okkar.
Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa. Þetta próf gefur skýrleika og hugarró og hjálpar læknum að taka réttar ákvarðanir svo hún geti jafnað sig og verið sterk fyrir framtíðina.
Kostnaðurinn er orðinn meiri fjölskyldan ræður við ein og sér á þessum tímapunkti.
Því leita ég til ykkar og langar að biðja alla sem hafa tök á að styrkja hana í þessari baráttu því hver króna skiptir máli.
Ef þú getur ekki styrkt, þá hjálpar það ótrúlega mikið að deila þessum pósti áfram.“
Nafn: Sigríður Ragna Kristjánsdóttir
Kennitala: 011175-3179
Reikningsnúmer: 0101-26-101474
IBAN: IS030101261014740111753179
„Takk öll fyrir skilaboðin, stuðninginn, samstöðuna og kærleikann.
Litla systir, Hafdís Björg“