Í gæsluvarðhaldi til 13. febrúar vegna hnífstungu

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá því að karlmaður á þrítugsaldri hafi verið úrskurðaður í gæsluvaðhalds til föstudags vegna hnífstungu á í miðborginni á laugardagskvöld.
Fréttatilkynningin er eftirfarandi:
„Karlmaður á þrítugsaldri var í dag í Héraðsdómi Reykjavíkur úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudagsins 13. febrúar að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á líkamsárás í miðborginni sl. laugardagskvöld. Maðurinn sem er í haldi er grunaður um að hafa stungið annan mann með hnífi. Brotaþoli var færður á slysadeild, en hefur nú verið útskrifaður.“
Samkvæmt heimildum Vísis er hér um að ræða Gabriel Douane Boama, landsþekktan síbrotamann. DV greindi frá því í gærkvöld að hann hefði verið handtekinn, ásamt tveimur öðrum, vegna málsins, aðeins nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus að lokinni langri afplánun: