Sunnudagur 08.febrúar 2026

Stunguárás í miðborginni í nótt

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 09:51

Karlmaður var stunginn fyrir utan skemmtistað í miðborginni í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en ekki liggja fyrir upplýsingar um alvarleika áverkanna sem maðurinn hlaut. Hann var fluttur á slysadeild til aðhlynningar en gerandinn flúði af vettvangi og er nú leitað að lögreglu.

Lögregla greinir frá fleiri útköllum í dagbók sinni. Ölvuðum aðila var vísað á brott úr kjallara fjölbýlishúss í Hlíðunum en þar hafði hann komið sér fyrir. Í miðborginni var kallað til lögreglu eftir að maður fékk raflost við vinnu sína.

Óskað var eftir aðstoð lögreglu við skemmtistað í miðborginni þar sem maður var til vandræða. Hann brást illa við afskiptum lögreglu, braut rúðu í lögreglubifreið og kýldi lögreglumann. Hann var í framhaldinu vistaður í fangaklefa.

Í Hafnarfirði tálmaði „víðáttuölvaður“ aðili störf lögreglu. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Aðili var handtekinn í Breiðholti í annarlegu ástandi því hann hafði verið til vandræða.

Í Kópavogi hafði lögregla afskipti af tveim ungum drengjum sem voru að brjótast inn í bíla í hverfinu. Málið var afgreitt með aðkomu foreldra og barnaverndar.

Óskað var eftir aðstoð lögreglu í Grafarvogi vegna þjófnaðar í verslun. Í Ábænum var lögregla kölluð út vegna óláta og slagsmála. Lögreglu tókst að stilla til friðar á vettvangi.

Í hverfi 113 voru tveir handteknir og vistaðir í fangaklefa vegna líkamsárásar. Brotaþoli var fluttur á slysadeild með sjúkrabifreið.

Alls voru 89 mál skráð hjá lögreglu frá klukkan 17 í gær þar til klukkan 05 í morgun og gistu fimm í fangaklefa.

